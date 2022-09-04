Antalya'da orman yangını 1 saatte kontrol altına alındı

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan Mahallesi Sazak koyu yolundaki ormanda çıkan yangın ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Kumluca ilçesine bağlı Adrasan Mahallesi Sazak Koyu yolundaki ormanda saat 16.45 sıralarında yangın çıktı. Yerleşim yerlerine uzak mesafadeki yangına 9 helikopter, 9 uçak, 20 arazöz ve 200 yangın söndürme personeli müdahele etti. Turistik bölgedeki yangında bazı tatilciler söndürme çalışmalarına yardım etti. Söndürme uçakları ve helikopterler, denizden su alırken tatilciler çalışmaları görüntüledi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kumluca Ramazan SARIKAYALI
2022-09-04 19:06:08
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.