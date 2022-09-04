Antalya'da orman yangını 1 saatte kontrol altına alındı

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Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan Mahallesi Sazak koyu yolundaki ormanda çıkan yangın ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Kumluca ilçesine bağlı Adrasan Mahallesi Sazak Koyu yolundaki ormanda saat 16.45 sıralarında yangın çıktı. Yerleşim yerlerine uzak mesafadeki yangına 9 helikopter, 9 uçak, 20 arazöz ve 200 yangın söndürme personeli müdahele etti. Turistik bölgedeki yangında bazı tatilciler söndürme çalışmalarına yardım etti. Söndürme uçakları ve helikopterler, denizden su alırken tatilciler çalışmaları görüntüledi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kumluca Ramazan SARIKAYALI

2022-09-04 19:06:08



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