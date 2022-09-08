Antalyaspor´da Luyindama ile Nakajima takımla çalıştı

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Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da transfer döneminin son gününde kadroya dahil edilen Christian Luyindama ve Shoya Nakajima takımla ilk antrenmanlarına çıktı.Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, ligin 6´ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kırmızı beyazlı ekipte futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde yapılan çalışmaya yaz transfer döneminin son günü Galatasaray´dan 1 yıllığına kiralanan Demokratik Kongo Cumhuriyetli Christian Luyindama ile Porto´dan 2 yıllığına transfer edilen Shoya Nakajima da katıldı. İki oyuncu antrenmanın tamamında takımla çalıştı.Fraport TAV Antalyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.DHA-Spor Türkiye-Antalya ADEM AKALAN

2022-09-08 23:41:30



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