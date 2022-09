Koronavirüsten sonraki yeni rekoru Antalya Valisi açıkladı; turist sayısı 10 milyonu aştı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Valisi Ersin Yazıcı, koronavirüs sonrası dönemde 15 Eylül itibarıyla kente yılbaşından bugüne kadar hava yoluyla gelen toplam turist sayısının 10 milyonu aştığını açıkladı. 15 Eylül itibarıyla toplam turist sayısı, geçen seneye göre yüzde 64'lük artışla 10 milyon 60 bin 739 kişi oldu.

Dünyanın önemli turizm kentlerinden Antalya'da, 2020 ve 2021 yıllarındaki koronavirüs salgını nedeniyle turist sayıları her yıl için 10 milyonun altında kaldı. İki yıl aradan sonra bu yıl 15 Eylül itibarıyla yeniden 10 milyon barajını aştı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya turizmi için koronavirüs sonrası dönemin turizm sektöründeki bu yeni rekorunu DHA'ya açıkladı. 14 Eylül'de 9 milyon 997 bin 878 kişi olan turist sayısı, 15 Eylül günkü gelişlerle birlikte 10 milyon 60 bin 739 kişiye ulaştı. 6 milyon 151 bin turistin geldiği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64'lük artış kaydedildi. 115 Eylül tarihleri arasında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artışla 1 milyon 23 bin 861 yabancı turist geldi.

YIL SONU HEDEFİ 13 MİLYON

Yılbaşından 15 Eylül Perşembe günü itibarıyla Antalya'ya havayoluyla gelen toplam turist sayısının 10 milyonu aştığını belirten Vali Ersin Yazıcı, "Mutluyuz, memnunuz. Geçen yıl toplamı 9 milyon 60 bin civarıydı, biz şimdi 15 Eylül'de 10 milyonu geçtik. İnşallah yılı tamamladığımızda 1213 milyon gibi bir sayı bekliyoruz. Muhtemelen 13 milyonu da bulabiliriz diye tahmin ediyorum. Çünkü sektörden aldığım bilgiler bir kere ekim ayı sonuna kadar hemen hemen full devam ediyoruz. Sonrasında da değişen hava koşullarının etkisiyle beraber muhtemelen kasım sonuna kadar da havalar sıcak olmaya devam edecek, tahmin ediyorum yakalayamasak bile 13 milyona yaklaşırız" dedi.

ALMANYA'DAN REKOR ARTIŞ

Bu yılki turist portföyünü de anlatan Vali Yazıcı, "RusyaUkrayna arasındaki savaştan dolayı bizim misafirlerimizde ciddi bir değişim oldu. Şöyle ki; Ukrayna'dan bu yıl misafirimiz yok. Son 5 yılda Rus misafirlerimizin toplamdaki payı yüzde 3841 civarıyken, bu yıl yüzde 20'lere kadar düştü. Ruslardan liderliği Almanya aldı ve şu an birinci sırada Almanya var. Çok az bir farkla Rusya'nın önündeler. Ama geçen yıla göre Alman turistlerin sayısında yüzde 172 oranında bir artış var. İngilizler üçüncü, sonra Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya, İsrail, Çekya ve Danimarka yani Kuzey Avrupa ülkelerinde de geçen yıl ve önceki yıllara göre çok ciddi bir artış var. Geçen yıl Ukrayna ve Rusya'nın, toplam misafir içindeki payı yüzde 55 iken, bu yıl sadece yüzde 20'si Rus, geri kalanları da ağırlıklı diğer Avrupa ülkelerinden" diye konuştu.

KIŞ DÖNEMİ BEKLENTİSİ

Antalya turizminde her şeyin yolunda gittiğini belirten Vali Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Turizmin canlılığı, güzelliği, doluluğu tüm sektörlere, bütün kesimlere dolaylı, dolaysız olumlu anlamda yansıdı. Hepimiz mutluyuz, inşallah yılı da 13 milyona yaklaşarak tamamlayacağız. Spor, sağlık, kongre gibi alternatif turizm çeşitlerini de önemsiyoruz. Sağlık turizminde başta diş olmak üzere ilerlemeye devam edeceğiz. Sporda da özellikle futbolda eski günlerimizi yakalayacağımızı değerlendiriyoruz. 140'ı otellerde, 200'ün üstünde saha var. Pandeminin de etkisi kalmadı, OcakMart döneminde daha çok Avrupa'dan beklentimiz yüksek. Bisiklet turizmi başta olmak üzere özel sektör ve otelcilerimiz bu işi sırtlanıyor. Aralıktan mayısa kadar olan sezonda da sağlık ve spor turizmini her türlü desteklemeye devam edeceğiz. Kongre turizminde geçen yıl rakamlar iyiydi, bu yıl da aynı şekilde sektörün beklentileri çok olumlu."

GECELİK GELİR 83 DOLAR

Vali Yazıcı, turist sayısındaki artışla birlikte gelirde de güzel bir gelişme ve ciddi bir artış yaşandığını açıkladı. 10 günlük paket turlar için dünyada yapılan bir hesaplamaya göre, Türkiye'nin geçen yıllarda 640 dolar olan ortalamasının, Avrupa çanağındaki İspanya, Portekiz, İtalya gibi ülkelerde 12001300 dolara çıktığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu yıl ki verilere baktığımızda, çok mutluluk verici bir durum var. Biz şu anda 830 dolara çıkmış durumdayız. Şöyle bir tahminim var, turizmcilerin de tahmini bu yönde, bu yıl biz 2019'u sayı olarak yakalamasak bile ciro, dolar olarak oraya yaklaşırız. Yaklaşık yüzde 30'luk kazanç artışı var. Kültür ve Turizm Bakanımız da ifade etti, 63-64 dolardan geceliği 83-84 dolara çıkartmış durumdayız. Bu da ülkemiz için sevindirici bir durum. 2023 yılı beklentileri de sektörde çok yüksek, kışı da full geçireceğimizi düşünüyoruz. Biz kaliteli hizmet sunuyoruz, 'güvenli turizmi' başardık, onun semerelerini topluyoruz. İki yıllık Covid-19 döneminde güvenli turizmi başaran ender ülkelerden biriyiz, bu manada tüm turizm sektörünü de kutluyor, tebrik ediyorum."

ÜLKELERE GÖRE TURİST SAYILARI

Milliyetlere göre gelen turist sayıları her ayın sonunda yapıldığı için, en son 1 Ocak31 Ağustos tarihleri arasındaki verilere göre yapılan turistlerin geldiği ülkelere göre dağılımı ise şöyle:

"Almanya yüzde 172 artışla 1 milyon 797 bin kişiyle toplam turist sayısında payı yüzde 20,83. Rusya yüzde 4,7 düşüşle 1 milyon 795 bin kişi, payı yüzde 20,81. İngiltere 805 bin kişiyle yüzde 27 artış ve yüzde 9,3 paya sahip. Polonya 540 bin kişiyle, yüzde 100 artış ve yüzde 6,2 pay. Hollanda 327 bin kişiyle, yüzde 376'lık artış ve yüzde 3,8 payı bulunuyor." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

