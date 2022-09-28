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Kefalin kaderi plastik halka

DHA

Kefalin kaderi plastik halka


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde, sıkıştığı halkayla yüzen kefal balığı görüntülendi. Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Kefal balığının üzerinde plastik halka bulunuyor. O balık büyüdüğü zaman sıkmaya başlar. Balığın yaşamını olumsuz etkileyecek. Belki ileride ölümüne sebep olacak" dedi.
Denizlerde son zamanlarda tek kullanımlık plastiklerin oluşturduğu kirlilik, gözle görülür şekilde artıyor. Plastik kirliliği suya zarar verdiği gibi deniz ekosistemini de olumsuz etkiliyor. Zaman zaman denizlerdeki plastikler deniz canlılarına zarar veriyor. Bu olaylardan biri geçen günlerde Konyaaltı ilçesindeki marinada yaşandı. Marinada yüzen kefal balığının, denize atılan plastiğe sıkıştığı görüldü. Sürüsüyle yüzen balığın etrafındaki yuvarlak plastiğin, denizlerdeki plastik tehlikesinin canlıların yaşamına verdiği olumsuzluğu gözler önüne serdi.
'ÖLÜMÜNE SEBEP OLABİLİR'
Görüntüleri yorumlayan AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya Körfezi'nin yavaş yavaş plastiğe kaybedildiğinin altını çizerek, "Bir insanın doğaya acımasızlığını, sadece insanın kendini düşündüğünü anımsatıyor izlediğim görüntüler. İnsanın ne kadar kötü olduğunu görüyorum. İnsanoğlu, kullandığı her atığı geri dönüşüme göndermiyor. Kara kirlenince sular, denizler, akarsular da kirleniyor. Denizi çöplük gibi kullanmaya başladık. Görüntülerde kefal balığının üzerinde plastik bir halka bulunuyor. O balık büyüdüğü zaman onu sıkmaya başlar. Yaşamını olumsuz etkileyecek. Belki de ileride ölümüne sebep olacak. Plastik kirliliğinin ne boyuta vardığının göstergesi bunlar" diye konuştu.
'BU YÜZYILIN EN BÜYÜK BELASI'
Antalya Körfezi'nde plastik tehlikesine dikkati çeken Prof. Dr. Gökoğlu, "Her dalışımızda çok sayıda plastik atığa maruz kalıyoruz. Son zamanlarda şeffaf plastiklerle balık avcılığı yapılıyor. Plastik pet şişeleri kesip içerisine çakıl taşı ve ekmek koyup onunla balık yakalayıp daha sonra almıyorlar. Plastik atık bu yüzyılın en büyük belası. Devletlerin plastik atıklara karşı tedbirler alması gerekiyor" dedi.
Plastiklerin deniz ekosistemini olumsuz etkilediğini söyleyen Prof. Dr. Gökoğlu, "Plastik daha çok kıyılarda, körfezlerde, akıntıların olduğu yerlerde çok görülüyor. Sıçan Adası ile Balıkçı Barınağı arasında bulunan bölgede çok sayıda plastik atık gördüm. Plastikler yüzüyordu. Antalya Körfezi'nde denizlerimizi kaybetmeye başladık" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2022-09-28 10:36:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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