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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altın Portakal'da açılış gecesi (2)

DHA

Altın Portakal'da açılış gecesi (2)


`ALTIN PORTAKAL DEMEK ANTALYA DEMEK´
Kırmızı halının ardından 59´uncu Altın Portakal Film Festivali´nin açılış töreni düzenlendi. Tören festival tarihinin anlatıldığı tanıtım filmi ile başladı. Tanıtım filminin ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, göreve geldiklerinde önceliklerinin festivali özüne döndürmek olduğunu söyledi. Böcek, "Altın Portakal demek Antalya demek, Altın Portakal demek sinema demek, Yeşilçam demek. Çocukluğumda, at arabasıyla gelip kortej izlemektir. Altın Portakal demek, gençliğimde aldığım sinema makinesiyle, Konyaaltı Sahili´nde filmini oynattığım Cüneyt Arkın, Fatma Girik, Tarık Akan, Kemal Sunal ve adını sayamadığım nice sanatçımıza vefa demektir. Seyyar bir açık hava sineması oluşturmamı sağlayan o makinenin yansıttığı ışık, o yıllarda benim hayatımı aydınlattı ve hala da aydınlatmaya devam ediyor" dedi.
`SANATÇILAR SANATLARINI HER ZAMAN ÖZGÜRCE İCRA ETMELİDİR´
Altın Portakal´ın özüne dönmesinde kendilerine destek verenlere teşekkür eden Böcek, "Tam 59 yıldır, bu güzel ülkenin, bu güzel şehrin aydınlığıdır. Çünkü o, sinemamızın kalesidir. Coşkudur, neşedir, birlikteliktir. Onun içindir ki festivaller hep yaşamalı, müzik hiç susturulmamalı, konserler devam etmeli, sanatçılar sanatlarını her zaman özgürce icra etmelidir. Gençlerimizin geleceğe umutla baktığı, kadınlarımızın yüzünün güldüğü, vatandaşlarımızın mutlu ve huzurlu yaşadığı, sanatın ve sanatçıların daha özgür olduğu bir Türkiye´de yaşamak, cumhuriyetimizin 100´üncü yılında, Altın Portakalımızın 60´ıncısını büyük coşkuyla kutlamak dileğiyle" diye konuştu.
`KENDİ KÖKLERİMİZİ EN DOĞRU ŞEKİLDE ANLAMALIYIZ´
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise sinemanın tarihin diri tutulması ve günümüze taşınması açısından önemli olduğunu belirtti. Bakan Ersoy, "Bugün ve yarın daha güçlü bir sinemaya sahip olmamız, dün neler yapıldığını bilmekten, o tecrübeyi bugüne taşımaktan geçmektedir. Bugün Çağdaş Rus sinemasını Tarkovski´den, Fransız sinemasını yeni dalgadan, İtalyan Sinemasını Fellini´den bağımsız düşünmek nasıl mümkün değilse biz de kendi köklerimizi en doğru şekilde anlamalıyız" dedi.
`TÜRK SİNEMASININ HAFIZASI´
Altın Portakal Film Festivali´nin Türk sinema tarihinin doğru anlaşılması açısından büyük önem taşıdığını belirten Bakan Ersoy, "Festival, bugün artık Türk sinemasının hafızası sayılacak bir konuma erişmiş, Türk sinemasının izinin sürüleceği bir zemin halini almıştır. Altın Portakal´da yarışan ya da ödül alan filmlere tarihsel olarak şöyle bir göz gezdirdiğimizde karşımıza çıkan manzara sadece bir sanatsal şölen değil, aynı zamanda Türk toplumunun geçirdiği sosyolojik ve kültürel dönüşümün de tarihidir" diye konuştu.
`FESTİVALLER BÜYÜK BİR ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR´
Festivalde yarışacak birçok filme bakanlık olarak destek sağladıklarını söyleyen Ersoy, "Kültür ve sanat alanında yürütülen çalışmaların istikrarlı bir şekilde sürdürülebilir olmasının ne kadar zor olduğunu göz önünde bulundurursak Antalya Altın Portakal Film Festivali´nin bugünlere kadar gelmesinin ardında yatan emeğin ne kadar değerli olduğu daha iyi anlaşılır. Bildiğiniz gibi dünya genelindeki turizm hareketliliğinin yüzde 40´ını kültür turizmi oluşturuyor. İnsanlar çeşitli coğrafyalardaki sanat organizasyonlarını yakından takip etmek için kültürel seyahatler gerçekleştiriyor. Hem ülkemizin hem de şehirlerimizin uluslararası rekabeti açısından bu tarz festivaller büyük bir önem arz etmektedir" dedi.
`BAKANLIK OLARAK DESTEKLİYORUZ´
Altın Portakal'ı çok önemsediklerini belirten Bakan Ersoy, "Festivalin her geçen yıl uluslararası bilinirliliğinin artması bizi sevindiriyor. Bu festivalin önemli bir misyonu daha var. Sanat emekçilerinin isimlerinin hatırlanmasında, gelecek nesillere aktarılmasında da önemli bir rol oynuyor. Sinema hafızamızı yitirirsek esas tehlike o zaman başlıyor. Hafızanın her zaman kalıcı olması ve bu isimlerin gelecek nesillere ve sanatçılara örnek olması çok çok önemli. Başta bu festival olmak üzere sinemayla ilgili her türlü aktivitenin bakanlık olarak arkasındayız ve destekliyoruz" diye konuştu.
EDİZ HUN´A BAKAN´DAN HEDİYE
Bu sene Altın Portakal´ın afişinde Filiz Akın ile Ankara Ekspresi filmi setindeki fotoğrafı bulunan Ediz Hun´a Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk´ün fotoğrafının olduğu tablo hediye etti. Burada konuşan Ediz Hun, "Güzel sanatlardaki gelişmeler inkılapların en mükemmelidir. Sanat ve bilim bir kuşun iki kanadı gibidir. Bu iki kanadını kullanarak uçan medeniyetler özgür olurlar. Bu bağlamda tabiatıyla Altın Portakal Film Festivali son derece önem taşıyor. Seyrettiğiniz Ankara Ekspresi 1971´de çekildi 52 yıl önce. Sanata önem vermeyen ülkeler kalkınamaz. Altın Portakal ülkemizin en önde gelen festivalidir. Yolumuz sevgi yoludur. Sevgiyle birbirimizi kucaklayalım" dedi.
FİLİZ AKIN VİDEO GÖNDERDİ
Açılış törenine katılamayan Filiz Akın´ın gönderdiği videosu yayınlandı. Akın videoda, "Yaşadığım sağlık koşulları nedeniyle katılamıyorum. Afişte 5 ödül kazanan filmleri Ankara Ekspresi´nin bulunmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi" dedi.
TEKİNDOR´A BAŞARI ÖDÜLÜ
Başarı Ödülü´nü alan Zerrin Tekindor, ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek´in elinden aldı. Ödülün ardından konuşan Zerrin Tekindor, "Çok mutlu oldum. İnanılmaz bir şey bu. Annem, `Kuğular, incecik zarif boyunlarıyla suyun üstünde süzülürler ama bir de suyun altına bakmak lazım o duruş için o ayakları nasıl çırpar´ derdi. Sanatçılar da böyledir aslında. Pek dile getirmezler ama çok büyük bir emek vardır. Yolda karşınıza böyle şeyler çıkar zaman zaman çok mutluluk verici. Çok şanslıyım" dedi.
ÖDÜLÜ ERDAL TOSUN ADINA ALDI
Onur Ödülü´nün sahibi Erkan Can ödülü, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek´in elinden aldı. Ödülünü aldıktan sonra konuşan Erkan Can, "Çok şey var söylenecek ama ben bu ödülü Erdal Tosun başta olmak üzere sinemaya emek veren ama aramızda olmayan bütün sinema emekçileri adına alıyorum. Yaşasın sanat" dedi.
`BU ÖDÜL BENİ 48 YIL ÖNCESİNE GÖTÜRDÜ´
Bir diğer Onur Ödülü´nün sahibi Perihan Savaş ödülünü, Vali Ersin Yazıcı´nın elinden aldı. Savaş, "Kalbim pır pır çarpıyor. Bu ödül beni 48 yıl öncesine götürdü. 17 yaşındayken Altın Portakal´ın en iyi kadın oyuncusu ödülünü almıştım. 48 sene sonra onur ödülü alıyorum. İnsanlar sevgiyle, saygıyla özveriyle işlerini yaptığı zaman o emek karşılığını buluyor. Bugün kortejde yıllardır hiçbir şeyin değişmediğini gördüm. 40 derece sıcakta bizleri bekleyip sevginizi gösterdiniz, hepinize çok teşekkür ederim. Az önce bakanımız emekler karşılıksız kalmamalı dedi. Sanatçıların emeklerinin karşılığı için telif haklarının bir an önce çıkarılması umuduyla. Daha özgür sanat, daha özgür sanatçı" diye konuştu.
EDEBİYAT UYARLAMASI DALINDA İLK ÖDÜLLER VERİLDİ
Bu yıl ilk kez düzenlenen Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması´nda Jüri Özel Ödülü´nü `Yalnızlar´ isimli senaryosu ile 40 bin liralık ödülünü Elif Refiğ ve Murat Mahmutyazıcıoğlu aldı. Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması´nda En İyi Senaryo Ödülü´nün `Gölgeler Çekildiğinde´ senaryosu ile Burcu Aykar 80 bin liralık ödülü kazandı.
`İDDİALI FİLMLER VAR´
Kırmızı halıda gazetecilere açıklamalarda bulunan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri üyesi oyuncu Nurgül Yeşilçay, "Bugün coşkulu bir korteje katıldık. Antalya halkının ilgisi çok yüksekti. Festivalde de iddialı filmler var. Çok güzel filmler izleyeceğimiz için şanslıyız. Yaşasın sinema" dedi.
Törendeki bazı konuşmacılar geçen aylarda Gezi Parkı Davası´nda tutuklanan Çiğdem Mater´e selam gönderdi. (DHA)Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DAHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2022-10-01 23:24:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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