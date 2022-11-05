Antalya'da sezonun uzaması, turizm sektöründe istihdamı artırdı



Tolga YILDIRIM/ ANTALYA, (DHA)KORONAVİRÜS sürecinde turizmde yaşanan zor günlerin ardından Antalya'ya bu yıl hava yoluyla gelen turist sayısının 12 milyon 743 bin 295'e ulaşması, sektörde çalışan sayısını artırdı. Turist yoğunluğu ile sektörde istihdam edilenin en fazla olduğu temmuz ayında 291 bin 372 olan çalışan sayısı, sezonun uzamasıyla ağustosta 293 bin 131'e yükseldi.

Dünya turizminin gözde yerlerinden Antalya'ya yılın 10 ayında hava yoluyla gelen turist sayısı, 12 milyon 743 bin 295'e yükseldi. Ekim ayında 1 milyon 716 bin 202 kişinin ziyaret ettiği Antalya'da turizm sektöründeki hareketlilik, istihdama da olumlu yansıdı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Antalya İl Müdürlüğü verilerine göre, kentte yiyecek ve içecek hizmet faaliyeti, seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetlerini kapsayan turizm sektöründe çalışanların sayısı ağustos ayında 293 bin 131'e ulaştı.

BU YIL EN FAZLA ÇALIŞAN SAYISINA ULAŞILDI

Geçen yıl koronovirüs nedeniyle turizmde kötü sezonun geçirildiği Antalya'da, 2021 yılı Temmuz ayındaki 258 bin 338 çalışan sayısı, bu sene gelen turist sayısındaki artışla Temmuz ayında 291 bin 372 oldu. Turizm sektöründe çalışan sayısı, 2021 yılına göre 2022'de 34 bin 793 kişi arttı. Kentte turizm sektöründe çalışan sayısının en yüksek olduğu yıl yaşandı.

SEZONUN UZAMASIYLA ÇALIŞAN SAYISI ARTTI

Kentte sezonun en yoğun ve çalışan sayısının en fazla olduğu temmuz ayında, turizm sektöründe 2017 yılında 208 bin 750, 2018'de 242 bin, 2019'da 271 bin 306, koronavirüs nedeniyle kısıtlamaların yaşandığı 2020'de 154 bin 328, 2021'de 258 bin 338 kişi istihdam edildi. Turizm sektöründe en fazla çalışan sayısına bu yıl ilk defa ağustos ayında ulaşıldı. Bu sene turist hareketliliğinden dolayı sezonun uzamasıyla temmuzdaki 291 bin 372 turizm personeline, ağustos ayında 1759 çalışan daha eklendi.

Sosyal Güvenlik Antalya İl Müdürü Beyazıt Ablay, "Turizm sektöründeki istihdam verilerini değerlendirdiğimizde ilk defa ağustos ayında temmuz ayını aşan çalışan sayısıyla karşılaşıyoruz. Geçmişte temmuzdan ağustosa çalışan sayısı azalıyordu. Turizm sezonunun uzaması öngörülüyor. Eylül, ekim, kasım ayında da istihdam verilerinin artacağını düşünüyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

2022-11-05 09:53:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.