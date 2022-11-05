Antalya'da sezonun uzaması, turizm sektöründe istihdamı artırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da sezonun uzaması, turizm sektöründe istihdamı artırdı

DHA

Antalya'da sezonun uzaması, turizm sektöründe istihdamı artırdı


Tolga YILDIRIM/ ANTALYA, (DHA)KORONAVİRÜS sürecinde turizmde yaşanan zor günlerin ardından Antalya'ya bu yıl hava yoluyla gelen turist sayısının 12 milyon 743 bin 295'e ulaşması, sektörde çalışan sayısını artırdı. Turist yoğunluğu ile sektörde istihdam edilenin en fazla olduğu temmuz ayında 291 bin 372 olan çalışan sayısı, sezonun uzamasıyla ağustosta 293 bin 131'e yükseldi. 
Dünya turizminin gözde yerlerinden Antalya'ya yılın 10 ayında hava yoluyla gelen turist sayısı, 12 milyon 743 bin 295'e yükseldi. Ekim ayında 1 milyon 716 bin 202 kişinin ziyaret ettiği Antalya'da turizm sektöründeki hareketlilik, istihdama da olumlu yansıdı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Antalya İl Müdürlüğü verilerine göre, kentte yiyecek ve içecek hizmet faaliyeti, seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetlerini kapsayan turizm sektöründe çalışanların sayısı ağustos ayında 293 bin 131'e ulaştı.
BU YIL EN FAZLA ÇALIŞAN SAYISINA ULAŞILDI
Geçen yıl koronovirüs nedeniyle turizmde kötü sezonun geçirildiği Antalya'da, 2021 yılı Temmuz ayındaki 258 bin 338 çalışan sayısı, bu sene gelen turist sayısındaki artışla Temmuz ayında 291 bin 372 oldu. Turizm sektöründe çalışan sayısı, 2021 yılına göre 2022'de 34 bin 793 kişi arttı. Kentte turizm sektöründe çalışan sayısının en yüksek olduğu yıl yaşandı.
SEZONUN UZAMASIYLA ÇALIŞAN SAYISI ARTTI
Kentte sezonun en yoğun ve çalışan sayısının en fazla olduğu temmuz ayında, turizm sektöründe 2017 yılında 208 bin 750, 2018'de 242 bin, 2019'da 271 bin 306, koronavirüs nedeniyle kısıtlamaların yaşandığı 2020'de 154 bin 328, 2021'de 258 bin 338 kişi istihdam edildi. Turizm sektöründe en fazla çalışan sayısına bu yıl ilk defa ağustos ayında ulaşıldı. Bu sene turist hareketliliğinden dolayı sezonun uzamasıyla temmuzdaki 291 bin 372 turizm personeline, ağustos ayında 1759 çalışan daha eklendi.
Sosyal Güvenlik Antalya İl Müdürü Beyazıt Ablay, "Turizm sektöründeki istihdam verilerini değerlendirdiğimizde ilk defa ağustos ayında temmuz ayını aşan çalışan sayısıyla karşılaşıyoruz. Geçmişte temmuzdan ağustosa çalışan sayısı azalıyordu. Turizm sezonunun uzaması öngörülüyor. Eylül, ekim, kasım ayında da istihdam verilerinin artacağını düşünüyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2022-11-05 09:53:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) ANTALYA TRAFİĞİNDEKİ ARAÇ SAYISI 1 YILDA YÜZDE 7 ARTTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA TRAFİĞİNDEKİ ARAÇ SAYISI 1 YILDA ...
Özel Eğitim Kurumları üyeleri Antalya'da buluştu
YEREL HABERLER Özel Eğitim Kurumları üyeleri Antalya'da buluştu
Akdeniz Üniversitesindeki organ nakillerin yüzde 87'si canlı vericiden yapıldı
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesindeki organ nakillerin yüzde ...
7. Efsaneler Kupası Futbol Turnuvası öncesi Antalya'da açılış gecesi
YEREL HABERLER 7. Efsaneler Kupası Futbol Turnuvası öncesi ...
(Görüntülü) SERİK&#039;TE KAZA: 2 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) SERİK'TE KAZA: 2 YARALI
Antalya'da 'Kemer narko' operasyonu: 10 gözaltı
YEREL HABERLER Antalya'da 'Kemer narko' operasyonu: 10 gözaltı
Antalya'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı ...
Antalya'da Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı açıldı
YEREL HABERLER Antalya'da Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı ...
(Görüntülü) - ALIKOYDUĞU ÇOCUĞUNU, 2.5 SAATTE TESLİM ETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) - ALIKOYDUĞU ÇOCUĞUNU, 2.5 SAATTE TESLİM ...
(Görüntülü) KARACA AYAKKABI SEKTÖRÜ YILI 1,2 MİLYAR DOLAR İHRACATLA KAPATMAYI HEDEFLİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) KARACA AYAKKABI SEKTÖRÜ YILI 1,2 MİLYAR ...
Alıkoyduğu çocuğunu, 2,5 saatte teslim etti
YEREL HABERLER Alıkoyduğu çocuğunu, 2,5 saatte teslim etti
Antalya'da çocuğunu zorla alıkoyan baba, polisin ikna etmesiyle teslim oldu
YEREL HABERLER Antalya'da çocuğunu zorla alıkoyan baba, polisin ikna ...
Mahra'nın babası, Bitlis’te başıboş köpeklerin ısırdığı çocuğun ailesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Mahra'nın babası, Bitlis’te başıboş köpeklerin ...
Karaca: Ayakkabı sektörü yılı 1,2 milyar dolar ihracatla kapatmayı hedefliyor
YEREL HABERLER Karaca: Ayakkabı sektörü yılı 1,2 milyar dolar ...
(Görüntülü) DOÇ. DR. BALIKCI&#039;NIN AMELİYAT ETTİĞİ İSVİÇRELİ MODEL DAHA RAHAT NEFES ALIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) DOÇ. DR. BALIKCI'NIN AMELİYAT ETTİĞİ ...
Nakille lösemiyi yenen küçük Yusuf'un hayali, yarım bıraktığı okuluna dönmek
YEREL HABERLER Nakille lösemiyi yenen küçük Yusuf'un hayali, yarım ...
Yunan unsurlarının bıraktığı denizde boğulan Mısırlı, kimsesizler mezarlığına defnedildi
YEREL HABERLER Yunan unsurlarının bıraktığı denizde boğulan Mısırlı, ...
(Görüntülü) ANTALYA&#039;DA KASIMDA DENİZ KEYFİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA'DA KASIMDA DENİZ KEYFİ
(Görüntülü) ÇOCUĞUNU SOKAKTA SOPAYLA DÖVDÜ, OLAY ANI KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÇOCUĞUNU SOKAKTA SOPAYLA DÖVDÜ, OLAY ANI ...
Antalya'da turistler 24 derece su sıcaklığında denize girdi
YEREL HABERLER Antalya'da turistler 24 derece su sıcaklığında denize ...
Annenin çocuğunu sokakta sopayla dövmesi kamerada
YEREL HABERLER Annenin çocuğunu sokakta sopayla dövmesi kamerada
(Görüntülü) KONYAALTI&#039;NDA YAŞAYAN 4 KİŞİDEN 1&#039;İ YABANCI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KONYAALTI'NDA YAŞAYAN 4 KİŞİDEN ...
Üniversite öğrencileri kermes geliriyle ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunuyor
YEREL HABERLER Üniversite öğrencileri kermes geliriyle ihtiyaç ...
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.