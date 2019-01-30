Antalya hava durumu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı. Meteoroloji'den gelen bilgilere göre, Çarşamba ve Perşembe günleri Ege ve Akdeniz kıyı kesiminde meydana gelecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar ile birlikte Antalya ve Mersin illerimizin kıyı bandında deniz üzerinde hortum oluşma riski ile yerel dolu yağışı ihtimali de bulunuyor. Vatandaşlarımız ve ilgililerin meydana gelmesi muhtemel kuvvetli meteorolojik olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları can ve mal emniyeti açısından önem arz ediyor.

ANTALYA HAVA DURUMU: 31 OCAK 2019 PERŞEMBE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaşmış olduğu 5 günlük Antalya hava durumuna göre, yarın 31 Ocak 2019 Perşembe Antalya hava durumu şöyle olacak;

31 Ocak Perşembe: Gökgürültülü Sağanak Yağış, Sıcaklık en düşük 2 derece, En yüksek ise 7 derece olacak.

01 Şubat Cuma: Parçalı bulutlu

Sıcaklık: en düşük 0 en yüksek ise 10 derece olacak

02 Şubat Cumartesi: Az bulutlu

Sıcaklık: En düşük 0 derece, en yüksek 12 derece

03 Şubat Pazar: Parçalı bulutlu

Sıcaklık: En düşük 1 derece, en yüksek 13 derece

04 Şubat Pazartesi : Parçalı bulutlu

Sıcaklık: en düşük 2 derece, en yüksek 14 derece

Antalya'da hava durumu Cuma günü yurdun büyük bölümünde, Cumartesi günü doğu bölgelerde etkili olduktan sonra yurdu terk etmesi bekleniyor. Hafta sonu ile önümüzdeki hafta başı yurdun büyük bölümünde yağış beklenmiyor. Önümüzdeki bir hafta boyunca hava sıcaklıklarının, Orta Akdeniz'den gelen ılık hava akımlarının etkisi ile yurt genelinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.”