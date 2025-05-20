Antalya'nın mavi bayrak gururu

Türkiye, 577 mavi bayraklı plaj ile bu yıl da İspanya ve Yunanistan'ın ardından dünya üçüncüsü oldu.

Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından verilen mavi bayrak ödüllerinin Türkiye programı, Antalya'da Kundu turizm bölgesindeki bir otelde düzenlenen törenle tanıtıldı. Toplantıya; Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Abdülkadir Ateş, Kültür ve Turizm İl Müdürü Candemir Zoroğlu katıldı. Törende, çevreye duyarlı çalışmalarıyla öne çıkan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kaytazdere Belediyesi, Alanya Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi'ne plaket verildi.

Turizm sektöründeki başarının tüm paydaşlarla birbirine bağlı olduğunu belirten Vali Şahin, “Eğer bu halkalardan biri zayıf olursa, zincir kopar. Bu nedenle turizmin tüm bileşenlerini ve tüm paydaşlarını hiçbirinden taviz vermeden planlamak gerekir ki, sağlıklı ve başarılı bir turizm faaliyeti sürdürülebilsin. Antalya olarak biz, bu planlamayı başarıyla hayata geçirmiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Yerli turistlerle birlikte bu sayı çok daha yukarılara çıkmaktadır. Her bir turistin ortalama 1000 dolar harcadığını düşündüğümüzde, Antalya'nın tek başına yaklaşık 20 milyar dolarlık katma değeri Türkiye ekonomisine sunduğunu görüyoruz. Bu da Türkiye'nin toplam turizm gelirlerinin yaklaşık üçte birine denk gelmektedir. Antalya, bugüne kadar aldığı mavi bayrak sayısıyla bu konuda ne kadar doğru bir altyapı kurduğunu kanıtlamıştır" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLUYORUZ'

Antalya'nın mavi bayraklı plajlarıyla gurur duyduklarını belirten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Kanalizasyon, arıtma, içme suyu, ulaşım ve çevre gibi konularda yoğun hizmet sunuyoruz. Türkiye'nin ilk ve tek Elektronik Gemi Denetim Merkezi'ni 5 Temmuz 2023'te açtık. Deniz süpürgesi, atık alım gemisi, hayalet ağlarla mücadele gibi projelerle Türkiye'ye örnek oluyoruz. 36 merkezi arıtma tesisi, 805 kilometre kanalizasyon hattı ile denizlerimizin maviliğini koruyoruz. Antalya, Asya Belediye Başkanları Forumu tarafından 2025 Yılı Çevre Başkenti ilan edilmiştir. 6 yıldır çevre alanında ödül alıyor, bu yıl 24'üncü çevre ödülümüzü kazanıyoruz" dedi.

HEDEF BİRİNCİ SIRADA YER ALMAK

TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Abdülkadir Ateş ise “Şu anda dünya üçüncüsüyüz. Önümüzde ispanya ve Yunanistan var. Bizim arkamızdan da İtalya geliyor. Sayımızı daha önlere çıkarmayı hedefliyoruz. Amacımız birinci sırada yer almak. Koordineli çalışmalarımızla hedeflerimize ulaşacağız" dedi.

EN FAZLA MAVİ BAYRAK ANTALYA'DA

Mavi bayrak ödülü alan plajların illere göre dağılımı ise şöyle; Antalya 233, Muğla 110, İzmir 64, Balıkesir 48, Aydın 39, Samsun 16, Çanakkale 12, Mersin 11, Tekirdağ 10, Kocaeli 9, Bursa 4, Yalova 3, İstanbul 3, Bartın 3, Sakarya 3, Ordu 3, Zonguldak 2, Kırklareli 1, Van 1, Adana 1, Düzce 1.