Antalya’da ağaç 5 otomobilin üzerine devrildi

Olay, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi 1251 Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki bir ağaç kökünden koparak park halindeki 5 otomobilin üzerine devrildi.

Çevredekiler olay yerinden hızla uzaklaşırken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ve itfaiye ekibi araçların içerisinde ve devrilen ağacın altı ile etrafında kimsenin olup olmadığına baktı.

Ekiplerin incelemesinde devrilen ağacın altında kimsenin kalmadığı tespit edilirken, güvenlik şeridi çekildi. Otomobillerinin devrilen ağacın altında kaldığını öğrenen araç sahipleri de olay yerine geldi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı park bahçeler ekipleri de olay yerine gelerek çalışma başlattı. Olayda zarar gören 5 aracın sahipleri, hasarın tespit edilmesi için belediye yetkililerini bilgilendirdi.

Olayla ilgili inceleme devam ederken, hasar tespit çalışmaları da sürüyor.

Fotoğraf: DHA