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Antalyada yangın çıkan dairede anne ile kızının cansız bedeni bulundu

Antalya'da bir dairede çıkan yangın aile faciasına yol açtı. Muratpaşa ilçesinde yanan bir dairede anne ile kızı ölü bulundu. Olayın cinayet olma ihtimalini değerlendiren polis, dairede inceleme yaptı

Antalyada yangın çıkan dairede anne ile kızının cansız bedeni bulundu
AA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yangın çıkan bir dairede anne ile kızı ölü bulundu.

Güvenlik Mahallesi 259. Sokak'taki 6 katlı bir apartmanın 5. katındaki dairede henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Dumanı gören vatandaşların ihbarıyla yangın yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri daireyi saran alevlere müdahale ederken, duman yüzünden aşağı inemeyen bazı apartman sakinleri çatıda yardım bekledi.

Bu sırada 6. kattaki dairesinden çıkmayı başaran Elif Kaplan, annesi Filiz Kaplan, anneannesi Hülya Çetinkaya ve kuzeni O.A'nın yanan dairede olduğunu söyledi.

Yangını söndüren ekipler daireyi kontrol ettiklerinde Filiz Kaplan ve Hülya Çetinkaya'nın cesetlerine ulaştı. Dumandan etkilenen O.A. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayın cinayet olma ihtimalini değerlendiren polis, dairede inceleme yaptı.

Cumhuriyet savcının incelemesinin ardından cesetler otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay öncesi, yangın çıkan dairede kavga yaşandığı ve üst katta oturan Filiz Kaplan'ın Kadın Destek Uygulaması'ndan (KADES) yardım istediği öğrenildi.

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