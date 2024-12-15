Antalyaspor: 2 - Kayserispor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor evinde Kayserispor'u 2-0 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Onvo Antalyaspor ile Bellona Kayserispor karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi Onvo Antalyaspor 2-0 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Sander Van de Streek ve 74. dakikada Soner Dikmen kaydetti.
Bu sonuçla sahasında oynadığı son 3 maçı da kazanan Onvo Antalyaspor puanını 21'e yükseltti. Düşme hattında yer alan Bellona Kayserispor 15 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Onvo Antalyaspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Bellona Kayserispor ise sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
23. dakikada Karimi'nin ara pasına hareketlenerek kaleci Kenan Piric ile karşı karşıya kalan Bahoken'in vuruşunda, Kenan Piric meşin yuvarlağı önledi. Dönen topu Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
24. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sol kanattan yerden ortasında ön direğe hareketlenen Van de Streek'in uygun pozisyonda bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.
28. dakikada Kaluzinski'nin kullandığı kornerde yükselen Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
45. dakikada Antalyaspor öne geçti. Kaleci Kenan Piric'in uzun pasına hareketlenerek kaleci Onurcan Piri ile karşı karşıya kalan Van de Streek'in kafayla aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
68. dakikada sol çaprazda topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
69. dakikada Karimi'nin geri pasında araya giren Larsson'un kaleciyi çalımladıktan sonra vurduğu topu Kayserisporlu savunma oyuncusu güçlükle kornere çeldi.
74. dakikada Antalyaspor farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen Antalyaspor atağında, Erdoğan Yeşilyurt'un sol kanattan yerden pasına hareketlenen Soner Dikmen'in kale önünde bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.
78. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Safuri'nin sert şutunda, kaleci Onurcan Piri topu güçlükle kornere çeldi.
Karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.