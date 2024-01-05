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        Antalyaspor-Alanyaspor: 0-0 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasındaki derbi maçta Antalyaspor ile Alanyaspor 0-0 berabere kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 22:20 Güncelleme: 05.01.2024 - 22:20
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        Antalyaspor, Süper Lig'in 19'uncu haftasında Alanyaspor ile sahasında golsüz berabere kaldı.

        16'ncı dakikada Hadergjonaj'dan topu alan Dario Saric'in yaklaşık 25 metreden sol ayağıyla sert şutu ağlarla buluştu ancak VAR'dan izlenen pozisyon elle oynama gerekçesiyle gol iptal edildi.

        25'inci dakikada sol kanattan ceza alanına giren Balkovec'in verdiği pasta penaltı noktasının gerisinden Novais'in sert şutu üstten auta gitti.

        36'ncı dakikada Naldo'nun kaptırdığı topun ardından iyi paslaşmalarla ceza alanına giren Alanyasporlu oyunculardan Oğuz Aydın'ın pasında Novais'in sert şutunu kaleci Helton Leite güçlükle kornere çeldi.

        45+4'üncü dakikada Bytyqi'nin ceza alanı dışından savunma arkasına pasına gelişine vuran Jehezkel'in vuruşunda kaleci Ertuğrul ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

        47'nci dakikada Antalyaspor'da Bytyqi sol kanattan kale alanına doğru pasını çıkartırken, Alanyaspor savunmasında Aliti'nin ters dokunuşunda kaleci Ertuğrul topu son anda kornere çelmeyi başardı.

        48'inci dakikada sol kanattan topu alan Erdoğan Yeşilyurt'un sert şutu kalenin üzerinden auta çıktı.

        65'inci dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Oğuz Aydın'ın yerden altıpasa ortasına Yusuf Özdemir'in vuruşunda top kalenin dibinden auta gitti.

        77'nci dakikada ceza alanı dışı tam cepheden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Sam Larsson'un sert şutu yandan auta çıktı.

        STAT: Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu

        HAKEMLER: Mert Güzenge, Mehmet Kısal, Candaş Elbil

        ANTALYASPOR: Helton Leite - Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Erdal Rakip (Dk. 63 Van de Streek), Kaluzinski, Jehezkel (Dk. 74 Holtmann), Saric, Bytyqi (Dk. 74 Larsson), Buksa (Dk. 74 Assombalonga)

        ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran - Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Leroy Fer, Oğuz Aydın, Novais (Dk. 64 Janvier), Yusuf Özdemir, Efecan Karaca (Dk. 90+1 Cordova).

        SARI KARTLAR: Jehezkel, Veysel Sarı (Antalyaspor)

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