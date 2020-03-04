Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Antalya derbisi heyecanı yaşandı! Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, Antalya Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin 90 dakikasında gol olmazken Alanyaspor, 90+3. dakikada 1-0 öne geçti. Konuk ekibi galibiyete taşıyan golü Junior Fernandes kaydetti. Alanyaspor bu galibiyetle birlikte evindeki maç öncesinde büyük bir avantaj elde etti. Diğer yandan konuk ekipte oyuna ikinci yarı başında dahil olan Welinton, 64. dakikada kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı. Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci karşılaşması 22 Nisan Çarşamba günü Alanya'da oynanacak.

İLK YARININ DAKİKALARI

9. dakikada Cisse'nin ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ferhat Kaplan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

23. dakikada Efecan Karaca'nın pasında topla buluşan Salih Uçan'ın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin yanından auta çıktı.

26. dakikada Fraport TAV Antalyaspor'un sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın noktada kazanılan serbest vuruşu Fredy kullandı. Fredy'in ceza sahasına gönderdiği ve Aytemiz Alanyaspor savunmasından dönen meşin yuvarlağı ceza sahası dışında önünde bulan Ufuk Akyol'un şutunda top üstten dışarıya gitti.

33. dakikada Fredy'nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

44. dakikada ceza sahasına giren Cisse'nin sağ çaprazdan şutunda top az farkla yandan dışarıya gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARININ DAKİKALARI

64. dakikada Aytemiz Alanyaspor, 10 kişi kaldı. Hakem Alper Ulusoy, VAR incelemesi sonucunda, Fraport TAV Antalyaspor'un tehlikeli atağında, Welinton'un ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle bu oyuncuyu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

75. dakikada ceza sahasında topla buluşan Ersan Gülüm'ün altıpas üzerinden şutunda top, üstten auta çıktı.

88. dakikada Efecan Karaca'nın ceza sahası sağ çaprazdan şutunda Fredy, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

90+2. dakikadaSalih Uçan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruş sonrası ceza sahasında topla buluşan Junior Fernandes, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Karşılaşma, Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.