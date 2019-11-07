Antep ezmesi nasıl yapılır? Antep ezmesi tarifi

Antep Ezmesi nasıl yapılır? Ülkemizin her yanında giderek popüler hale gelen Antep Ezmesi et ve fırın ürünlerinin en yakın dostu olarak sofralarda yerini almaya hak kazanmış bir lezzet harikası.
Antep EzmesiMalzemeler;
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 6 adet soyulmuş domates
- 1 demet maydanoz
- 2 adet soğan
- 1 tatlı kaşığı nar ekşisi
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- Limon
- 1 fincan Zeytinyağı
- Tuz
Antep Ezmesi Yapılışı;
- Antep ezmesine soğanları rendelenerek başlayabilirsiniz.
- Olabildiği kadar küçük parçalar halinde rendelemek çok önemli.
- Maydanozların en ince şekilde doğranması gerekmektedir.
- Domatesleri soyduktan sonra rendeleyerek işleme devam edelim.
- Domates ve biber salçamızı bir kap içerisinde güzelce karıştırıp harmanlama zamanı geldi.
- Bu karışımın içerisine yavaş yavaş nar ekşisini tuzu limonu zeytinyağını ve pul biberi ekleyelim.
- Soğanları isterseniz direkt çiğ olarak kullanabileceğiniz gibi biraz ocakta pembeleştirdikten sonra kullanabilirsiniz.
- Son olarak maydanozumuzu katıp ezmemizi hazır hale getirelim.
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