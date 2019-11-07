Antep ezmesi nasıl yapılır? Antep ezmesi tarifi

Antep Ezmesi nasıl yapılır? Ülkemizin her yanında giderek popüler hale gelen Antep Ezmesi et ve fırın ürünlerinin en yakın dostu olarak sofralarda yerini almaya hak kazanmış bir lezzet harikası.

Antep EzmesiMalzemeler;

1 yemek kaşığı biber salçası

6 adet soyulmuş domates

1 demet maydanoz

2 adet soğan

1 tatlı kaşığı nar ekşisi

1 tatlı kaşığı pul biber

Limon

1 fincan Zeytinyağı

Tuz

Antep Ezmesi Yapılışı;