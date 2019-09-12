Anti Patinaj Sistemi (ASR) nedir ve nasıl çalışır?

Anti patinaj sistemi; aracın patinaj yapmasını önlemek üzere oluşturulan bir sistemdir. ASR ve TCS olarak farklılık göstermektedir. Patinaj yaparak kalkmaya çalışan araç; patinaj yapmadan kalkmaya çalışan araca göre daha az hız ve yavaş kalkış yapması gereklidir.

Trafiğin yoğun olduğu bir sırada karşıya geçerken gaz pedalına aniden yüklenme yapmak aracın patinaj yapmasına neden olur ve tekerlekler de yerinde dönmeye başlar. Bu durumda ASR arkadan itişli ve güçlü araçlar için daha çok kullanılmaktadır. Ani kalkış ve duruşlarda patinaj yapmasını önlemek için kullanılan bir sistemdir. Motorun güçlenmesi ile bu olasılık daha fazla ortaya çıktığı için bu tarz güçlü motorlu araçlara; ASR sistem uygulaması sağlanmıştır.

Anti Patinaj Sistemi Nasıl Çalışır?

ASR siteminde tekerlerde dönme hızının algılanmasını sağlayacak bir sistem vardır. Aniden frene basma şeklinde ortaya çıkan bir durumda patinaj yapacak tekerin sistem tarafından algılanarak frenleme uygulaması sağlar. Ayrıca motorun gücünü durdurarak yakıt seviyesini de düşürerek eş zamanlı bir şekilde ateşleme sistemini de azaltır. Bu sayede otomatik olarak frenleme sağlanmış olmaktadır. Hız düşerek tekerleklerin patinaj yapması da engellenmiş olacaktır. Sonrasında tekerlekler normal şekilde hareket geçer ve araç sistemden çıkarak normal akışına döner.

Anti Patinaj Sistemi ile Devreye Giren Parçalar Nelerdir?

Tekerleklerde Olan Hız Algılayıcıları: Her tekerlekte ayrı olarak algılama sağlar ve hızın direkt düşmesine yardımcı olur. Tekerleğin algılanması ile devreye ABS sistemi girer ve çalışır.

ABS Sistemi: Her bir tekerleğe ayrı şekilde giden ve fren basıncının kontrolünü sağlayan bazı mekanizmalar mevcuttur. Bu ABS sitemi içerisinde yer alır ve bunlara ‘’Valf ‘’adı verilir. Patinaja maruz kalan tekerleğe fren uygulama başlar ve ABS de frenin uygulanması ile aşırı hız nedeniyle oluşan patinaj; motor yavaşladıkça tekerlerdeki hızın düşmesiyle de tehlikeli olmaktan çıkarak patinajdan kurtularak normal seyrine dönmektedir.

Elektronik kontrol Ünitesi: Anti Patinaj Sisteminde beyni gibi kontrol edicidir. Bu sistem tekerleklerden gelen sinyallerin toplanma yeridir. Buradan tekerlere tepkime sağlanır. Yani kısacası hangi komutun ne şeklide olacağını sağlama mekanizmasıdır.

Elektronik Kontrol Ünitesi Parçaları Nelerdir?

Yakıt kısma valfi: Patinaj oluşması halinde motora giden yakıtı kısma görevini yapar. Bu sayede hız düşürülmüş olacaktır.

Ateşleme tertibatı: Araç hızını düşürerek motorun ateşlemesini azaltır.

Gaz Pedal Sensörü: Gaz pedalına olan baskının azaltılmasını sağlar ve hızı düşürür.

Yakıt Enjektörü: motora az yakıt gitmesini sağlar ve araç hızını düşürür.

Anti patinaj Sisteminin bir araçta çalışabilmesi için mutlaka ABS fren sisteminin ve de enjektör sisteminin olması gereklidir. ASR siteminin iyi çalışması ile araç gaza basılsa dahi hiçbir şekilde kaymaz ve özellikle çakıl olan yollarda da kaymayı engellemektedir. Aracın savrulmasına engel olur, virajlarda kaymayı önler, kış koşullarında dahi kalkışlarda aracın patinaj yapmadan kalkmasını sağlar, kaygan zeminlerde güvenlidir, lastiklerin ömrünü uzatarak ekonomik olmasını sağlar, motora ait aksamların ömründe uzama sağlar, sürüş esnasında aracın güvenliğine yardımcı olur, -40 ile +80 derece sıcaklıkta dahi çalışır. ASR sistemi istenildiği zaman devre dışı bırakılabilir bir sistem içerir.