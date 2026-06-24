Antoine Griezmann, Orlando City'de!

Atletico Madrid'den ayrılan Antoine Griezmann'ın yeni adresi belli oldu.

Antoine Griezmann, MLS ekiplerinden Orlando City ile anlaşma sağladı. Kulüp, 35 yaşındaki Antoine Griezmann transferini resmen açıkladı.

The story of Le Petit Prince as he becomes the Lion King 👑 pic.twitter.com/zNFEWbPBH0 — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) June 24, 2026

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fransız yıldız, Temmuz 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere 2027-28 sezonu sonuna kadar kontrat imzaladı. Anlaşmada 2028-29 sezonu için opsiyon maddesi de bulunuyor.

Orlando City, Fransız futbolcu için herhangi bir bonservis bedeli ödemedi.

Maconnais'te futbola başlayan Antoine Griezmann daha sonra Real Sociedad, Barcelona ve Atletico Madrid formaları giydi.