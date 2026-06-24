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        Haberler Spor Futbol Antoine Griezmann, Orlando City'de!

        Antoine Griezmann, Orlando City'de!

        MLS ekibi Orlando City, La Liga kulübü Atletico Madrid'den ayrılan Antoine Griezmann'ı transfer ettiğini resmen duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 21:21 Güncelleme:
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        İşte Griezmann'ın yeni adresi!

        Atletico Madrid'den ayrılan Antoine Griezmann'ın yeni adresi belli oldu.

        Antoine Griezmann, MLS ekiplerinden Orlando City ile anlaşma sağladı. Kulüp, 35 yaşındaki Antoine Griezmann transferini resmen açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fransız yıldız, Temmuz 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere 2027-28 sezonu sonuna kadar kontrat imzaladı. Anlaşmada 2028-29 sezonu için opsiyon maddesi de bulunuyor.

        Orlando City, Fransız futbolcu için herhangi bir bonservis bedeli ödemedi.

        Maconnais'te futbola başlayan Antoine Griezmann daha sonra Real Sociedad, Barcelona ve Atletico Madrid formaları giydi.

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