        Son dakika: Antrenman sonrası kazada ölen lise öğrencisi Hatice toprağa verildi

        Antrenman sonrası kazada ölen lise öğrencisi Hatice toprağa verildi

        Nevşehir'de voleybol antrenmanından çıktıktan sonra evine giderken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi Hatice Çat toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2026 - 15:45 Güncelleme: 09.01.2026 - 16:13
        Nevşehir'de voleybol antrenmanından çıktıktan sonra evine giderken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi Hatice Çat (17) toprağa verildi.

        YOLUN KARŞINA GEÇERKEN ÇARPTI

        DHA'nın haberine göre kaza, dün saat 19.30 sıralarında Cevher Dudayev Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı'nda meydana geldi. Tolgahan K. (21) yönetimindeki otomobil, voleybol antrenmanından çıkıp evine gittiği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Çat'a çarptı.

        HAYATINI KAYBETTİ

        Çarpmanın etkisiyle savrulan Nevşehir İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Çat, karşı şeride düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çat'ın cansız bedeni otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Çat'ın cenazesi bugün otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Nar beldesi Merkez Camisi'ne getirildi. Çat'ın cenazesine ailesi, yakınları, öğretmenleri ve arkadaşları katıldı. Amatör olarak voleybol oynadığı öğrenilen Çat, kılınan namazın ardından toprağa verildi. Diğer yandan kazadan sonra olay yerine 200 metre uzaklıktaki bir akaryakıt istasyonuna otomobilini bırakıp, kaçan ardından yakalanan Tolgahan K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Boluda yaban kedisi görüntülendi

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 9. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, karlar içinde gizlenen yaban kedisinin görüntüsüne yer verildi. (AA)

        #Son dakika haberler
        #Nevşehir
