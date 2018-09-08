Anyang - Bucheon 1995 karşılaşma önü

Güney Kore K Lig 2 maçında Anyang ile Bucheon 1995, 09 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 12:00. Anyang 27 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Bucheon 1995 31 puanda ve 7. sırada. Anyang son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Bucheon 1995 son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 481. İddaa'da Anyang kazanır 2.20, berabere biter 3.00, Bucheon 1995 kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Anyang önceki hafta Bucheon 1995 mücadelesinde 0-3 yenildi.

Bucheon 1995, Anyang karşılaşmaında 0-3 kazandı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Anyang, 18 gol attı ve 18 gol yedi.

Bucheon 1995, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Bucheon 1995, deplasmanda 19 kez ağları sarsarken, 18 kez topu kendi kalesinde gördü.

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