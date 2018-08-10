Anyang - Daejeon Citizen maçı heyecanı

Güney Kore K Lig 2 maçında Anyang ile Daejeon Citizen, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 13:00. Anyang 23 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Daejeon Citizen 23 puanda ve 8. sırada. Anyang son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Daejeon Citizen son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 285. İddaa'da Anyang kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Daejeon Citizen kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Anyang son haftadaki Ansan Greeners müsabasında 3-2 kazandı.

Daejeon Citizen ise Gwangju maçında 1-1 berabere kaldı.

Anyang, evinde 5 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 15 gol atıp 17 gol yedi.

Daejeon Citizen, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Daejeon Citizen, deplasmanda 16 kez ağları sarsarken, 15 kez topu kendi kalesinde gördü.

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