Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem AÖF sınav sonuç tarihi 2025: AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yaz okuluna sınavı 16 Ağustos Cumartesi günü uygulandı. Belirtilen tarihte sınava katılan öğrenciler, AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Tek oturumda uygulanan yaz okulu sınavı başarı ortalamasına katkısı yüzde 100 olarak belirlenmiştir. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025 AÖF sınav sonuç tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2025 - 18:03 Güncelleme: 16.08.2025 - 18:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        AÖF yaz okulu sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. AÖF yaz okulu sınavlarında her ders için 20 soru sorulur ve 30 dakika süre verilmektedir. Gerçekleşen sınavın ardından AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...

        2

        AÖF YAZ OKULU SINAVLARI TAMAMLANDI!

        AÖF yaz okulu sınavları 16 Ağustos Cumartesi günü uygulandı.

        3

        YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. AÖF sınav sonuçların önümüzdeki 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

        4

        AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        AÖF yaz okulu sınav sonuçları http://aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden açıklanacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli'den 29 Ekim'de 'Tarihi çıkış' beklentisi... Terörsüz Türkiye'den sonra sırada: Alevi açılımı
        Bahçeli'den 29 Ekim'de 'Tarihi çıkış' beklentisi... Terörsüz Türkiye'den sonra sırada: Alevi açılımı
        İstanbul için fırtına uyarısı! Gülhane Parkı kapatıldı
        İstanbul için fırtına uyarısı! Gülhane Parkı kapatıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin-Trump zirvesini değerlendirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin-Trump zirvesini değerlendirdi
        TBMM Başkanvekili Celal Adan: Hedef asırlık bir hayalin gerçeğe dönüşmesi
        TBMM Başkanvekili Celal Adan: Hedef asırlık bir hayalin gerçeğe dönüşmesi
        Katil zanlısı böyle kaçmak istedi! 18 bin dolarlık cinayet!
        Katil zanlısı böyle kaçmak istedi! 18 bin dolarlık cinayet!
        Karayollarında hız sınırlarına güncelleme
        Karayollarında hız sınırlarına güncelleme
        "Fruktoz şurubu katkılı ürünlerin satışı yasaklanmalı"
        "Fruktoz şurubu katkılı ürünlerin satışı yasaklanmalı"
        MKK'dan gayrimenkul alım rehberi
        MKK'dan gayrimenkul alım rehberi
        Avrupa'dan 'Alaska zirvesi' açıklaması
        Avrupa'dan 'Alaska zirvesi' açıklaması
        Trump'tan Kiev ve NATO liderlerine telefon
        Trump'tan Kiev ve NATO liderlerine telefon
        Fenerbahçe'de sıcak saatler
        Fenerbahçe'de sıcak saatler
        İzmir’de ulaşım ücretlerine zam
        İzmir’de ulaşım ücretlerine zam
        Fenerbahçe sezonu Göztepe deplasmanında açıyor
        Fenerbahçe sezonu Göztepe deplasmanında açıyor
        Tarihi örnekleriyle, sembol diplomasisi
        Tarihi örnekleriyle, sembol diplomasisi
        "Yüksek kaliteli ve eğlenceli"
        "Yüksek kaliteli ve eğlenceli"
        Çocukluk çağı obezitesi kolon kanseri riskini artırıyor
        Çocukluk çağı obezitesi kolon kanseri riskini artırıyor
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        "Beton kırıcı etkisi!"
        "Beton kırıcı etkisi!"
        Çocukken içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 operasyon geçirdi
        Çocukken içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 operasyon geçirdi
        Bir yüzükten daha fazlası
        Bir yüzükten daha fazlası