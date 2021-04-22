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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Açık Öğretim Fakültesi AÖF sınav sonuçları tarihi

AÖF sınav sonuçları için bekleyiş devam ediyor. 10 Nisan'da başlayan bahar dönemi ara sınavlar 19 Nisan tarihinde sona erdi. Peki, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde...

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Açık Öğretim Fakültesi AÖF sınav sonuçları tarihi

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Soruları Açık Öğretim Fakültesi öğrenciler tarafından merak konusu oldu. 2 ve 6. yarıyıl dersleri için 10-12 Nisan tarihleri arasında online sınav gerçekleşmişti. 17 Nisan - 19 Nisan tarihleri arasında ise 4 ve 8. yarıyıl derslerinin sınavları gerçekleşti. Peki, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF online sınavları 19 Nisan'da sona erecek. Güz dönemi final sınavları da online olarak yapılmıştı. Sınav sonuçları sınavların sona erdiği tarihten itibaren 4-5 gün sonra erişime açılmıştı. Bahar Dönemi ara sınavların da 19 Nisan tarihinden sonra bir hafta içinde açıklanması ön görülüyor.

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