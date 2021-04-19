AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Soruları Açık Öğretim Fakültesi öğrenciler tarafından merak konusu oldu. 2 ve 6. yarıyıl dersleri için 10-12 Nisan tarihleri arasında online sınav gerçekleşmişti. 17 Nisan - 19 Nisan tarihleri arasında ise 4 ve 8. yarıyıl derslerinin sınavları gerçekleşecek. AÖF Bahar dönemi sınavları bugün yani 19 Nisan 2021 tarihinde saat 23:59'da sona erecek.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF online sınavları 19 Nisan'da sona erecek. Güz dönemi final sınavları da online olarak yapılmıştı. Sınav sonuçları sınavların sona erdiği tarihten itibaren 4-5 gün sonra erişime açılmıştı. Bahar Dönemi ara sınavların da 19 Nisan tarihinden sonra bir hafta içinde açıklanması ön görülüyor.