        Haberler Bilgi AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih 2025: AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yaz okulu sınavı 16 Ağustos Cumartesi günü tamamlandı. Sınavın sona ermesinin ardından AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2025 AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Giriş: 19.08.2025 - 23:52 Güncelleme: 19.08.2025 - 23:52
        1

        AÖF yaz okulu sınav sonuçlarında geri sayım başladı. 16 Ağustos tarihinde gerçekleşen sınavın ardından AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih öğrenciler tarafından mercek altına alındı. AÖF yaz okulu sınavlarında her ders için 20 soru sorulur ve 30 dakika süre verilmektedir. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

        2

        AÖF YAZ OKULU SINAVLARI TAMAMLANDI!

        AÖF yaz okulu sınavları 16 Ağustos Cumartesi saat 14:00'de uygulandı.

        3

        YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. AÖF sınav sonuçların önümüzdeki 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

        4

        AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Yaz okulu sınav sonuçları http://aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden ilan edilecek.

