AÖF yaz okulu sınav sonuçlarında geri sayım başladı. 16 Ağustos tarihinde gerçekleşen sınavın ardından AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih öğrenciler tarafından mercek altına alındı. AÖF yaz okulu sınavlarında her ders için 20 soru sorulur ve 30 dakika süre verilmektedir. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...