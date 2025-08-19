AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
AÖF YAZ OKULU SINAVLARI TAMAMLANDI!
AÖF yaz okulu sınavları 16 Ağustos Cumartesi saat 14:00'de uygulandı.
YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. AÖF sınav sonuçların önümüzdeki 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.