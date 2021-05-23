AÖF sınav tarihleri 2021 belli oldu! AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman?

AÖF bahar dönemi final sınavı ne zaman? Sorusu öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Vize sınavına giren Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri bu kez final sınavında ter dökecek. Peki, 2021 AÖF final sınav tarihleri belli oldu mu?

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, "Açık öğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Yarıyılı Dönem Sonu Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) ortamda 29-30-31 Mayıs ve 5-6-7 Haziran tarihlerinde yapılacaktır. " ifadeleri kullanıldı.

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

Final sınavlarına katılan öğrenciler, sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci giriş bilgileri ile öğrenebilecek

YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

Aldığı derslerden yeterli kredi ve geçer nota ulaşamayan öğrenciler ise yaz okuluna devam edecek. Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre yaz okulu sınavları ise 8 Ağustos 2021 günü yapılacak

AÖF SINAV TAKVİMİ

SINAV TARİHLERİ Sınav Türü Sınav Tarihleri Güz Dönemi Çevrim İçi (Online) Ara Sınavı 12-13-14 Aralık 2020

19-20-21 Aralık 2020 Güz Dönemi Çevrim İçi (Online) Dönem Sonu Sınavı 16-17-18 Ocak 2021

23-24-25 Ocak 2021 Bahar Dönemi Çevrim İçi (Online) Ara Sınavı 10-11-12 Nisan 2021

17-18-19 Nisan 2021 Bahar Dönemi Çevrim İçi (Online) Dönem Sonu Sınavı 29-30-31 Mayıs 2021

05-06-07 Haziran 2021 Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021

YAZ OKULU Kayıt Türü İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi** Mazeretli Kayıt Tarihi Süre DERS SEÇİMİ - Açıköğretim

- İktisat

- İşletme 28 Haziran 2021 Pazartesi

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