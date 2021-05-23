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HaberlerGündemAÖF sınav tarihleri 2021 belli oldu! AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman?
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AÖF sınav tarihleri 2021 belli oldu! ONLINE SINAV: AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman?

AÖF sınav tarihleri, Anadolu Üniversitesi açıköğretim fakültesi öğrencileri tarafından merakla araştırılıyor. Kademeli normalleşmeyle birlikte sınav tarihleri de belli oldu. Vizeler online olarak yapılacak. Peki, 2021 AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman? İşte merak edilip araştırılan ve Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanan tarihler...

AÖF sınav tarihleri 2021 belli oldu! AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman?

AÖF bahar dönemi final sınavı ne zaman? Sorusu öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Vize sınavına giren Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri bu kez final sınavında ter dökecek. Peki, 2021 AÖF final sınav tarihleri belli oldu mu?

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, "Açık öğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Yarıyılı Dönem Sonu Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) ortamda 29-30-31 Mayıs ve 5-6-7 Haziran tarihlerinde yapılacaktır. " ifadeleri kullanıldı.

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

Final sınavlarına katılan öğrenciler, sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci giriş bilgileri ile öğrenebilecek

YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

Aldığı derslerden yeterli kredi ve geçer nota ulaşamayan öğrenciler ise yaz okuluna devam edecek. Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre yaz okulu sınavları ise 8 Ağustos 2021 günü yapılacak

AÖF SINAV TAKVİMİ

SINAV TARİHLERİ
Sınav TürüSınav Tarihleri
Güz Dönemi Çevrim İçi (Online) Ara Sınavı12-13-14 Aralık 2020
19-20-21 Aralık 2020
Güz Dönemi Çevrim İçi (Online) Dönem Sonu Sınavı16-17-18 Ocak 2021
23-24-25 Ocak 2021
Bahar Dönemi Çevrim İçi (Online) Ara Sınavı10-11-12 Nisan 2021
17-18-19 Nisan 2021
Bahar Dönemi Çevrim İçi (Online) Dönem Sonu Sınavı

29-30-31 Mayıs 2021
05-06-07 Haziran 2021

Yaz Okulu Sınavı08 Ağustos 2021

YAZ OKULU
Kayıt Türüİnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi**Mazeretli Kayıt TarihiSüre
DERS SEÇİMİ- Açıköğretim
- İktisat
- İşletme		28 Haziran 2021 Pazartesi
01 Temmuz 2021 Perşembe		02 Temmuz 2021 Cuma5 gün

SINAV MERKEZİ TERCİHİ SON TARİHLERİ
Sınav TürüSon Tercih TarihiAçıklama
Güz Dönemi Ara-Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, güz dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.
Güz Dönemi Dönem Sonu-Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, güz dönemi dönem sonu sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.
Bahar Dönemi Ara-Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.
Bahar Dönemi Dönem Sonu-Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi dönem sonu sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.
Yaz Okulu Sınavı09 Temmuz 2021Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, yaz okulu sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.

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