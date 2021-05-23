AÖF bahar dönemi final sınavı ne zaman? Sorusu öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Vize sınavına giren Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri bu kez final sınavında ter dökecek. Peki, 2021 AÖF final sınav tarihleri belli oldu mu?
AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, "Açık öğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Yarıyılı Dönem Sonu Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) ortamda 29-30-31 Mayıs ve 5-6-7 Haziran tarihlerinde yapılacaktır. " ifadeleri kullanıldı.
SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?
Final sınavlarına katılan öğrenciler, sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci giriş bilgileri ile öğrenebilecek
YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?
Aldığı derslerden yeterli kredi ve geçer nota ulaşamayan öğrenciler ise yaz okuluna devam edecek. Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre yaz okulu sınavları ise 8 Ağustos 2021 günü yapılacak
AÖF SINAV TAKVİMİ
|SINAV TARİHLERİ
|Sınav Türü
|Sınav Tarihleri
|Güz Dönemi Çevrim İçi (Online) Ara Sınavı
|12-13-14 Aralık 2020
19-20-21 Aralık 2020
|Güz Dönemi Çevrim İçi (Online) Dönem Sonu Sınavı
|16-17-18 Ocak 2021
23-24-25 Ocak 2021
|Bahar Dönemi Çevrim İçi (Online) Ara Sınavı
|10-11-12 Nisan 2021
17-18-19 Nisan 2021
|Bahar Dönemi Çevrim İçi (Online) Dönem Sonu Sınavı
29-30-31 Mayıs 2021
|Yaz Okulu Sınavı
|08 Ağustos 2021
|YAZ OKULU
|Kayıt Türü
|İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi**
|Mazeretli Kayıt Tarihi
|Süre
|DERS SEÇİMİ
|- Açıköğretim
- İktisat
- İşletme
|28 Haziran 2021 Pazartesi
01 Temmuz 2021 Perşembe
|02 Temmuz 2021 Cuma
|5 gün
|SINAV MERKEZİ TERCİHİ SON TARİHLERİ
|Sınav Türü
|Son Tercih Tarihi
|Açıklama
|Güz Dönemi Ara
|-
|Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, güz dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.
|Güz Dönemi Dönem Sonu
|-
|Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, güz dönemi dönem sonu sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.
|Bahar Dönemi Ara
|-
|Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.
|Bahar Dönemi Dönem Sonu
|-
|Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi dönem sonu sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.
|Yaz Okulu Sınavı
|09 Temmuz 2021
|Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, yaz okulu sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.
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