AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Soruları Açık Öğretim Fakültesi öğrenciler tarafından merak konusu oldu. 2 ve 6. yarıyıl dersleri için 10-12 Nisan tarihleri arasında online sınav gerçekleşmişti. 4 ve 8. yarıyıl derslerinin sınavları ise 19 Nisan'da sona erdi. Sınavların sona ermesiyle birlikte heyecan dolu bekleyiş te başladı. Peki, 2021 AÖF Bahar Dönemi sınav sonuçları en zaman açıklanacak? İte merak edilip araştırılanlar...

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF online sınavları 19 Nisan'da sona erdi. Sonuçların kesin olarak ne zaman açıklanacağı henüz Anadolu Üniversitesi Açıköğeretim Fakültesi tarafından duyurulmadı. Ancak geçmiş tecrübeler göz önünde bulundurulduğunda sınav sonuçlarının en geç 26 Nisan Pazartesi gününe kadar açıklanması bekleniyor.