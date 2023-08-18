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        Haberler Gündem AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHİ 2023 | 2023 Akademik Takvim ile AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve online mı olacak?

        AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve online mı olacak?

        AÖF yaz okulu sınav tarihi ve saati, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu sınav giriş belgelerinin erişime açılmasının ardından netleşti. Güz ve Bahar döneminde başarısız olan öğrencilere yönelik düzenlenen AÖF yaz okulu sınavlarında alınan notlar yıl sonu notunu değiştirecek. İşte 2023 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınav saatine ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2023 - 11:36
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        AÖF yaz okulu sınav tarihi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim alan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. AÖF yaz okulu sınavı tarihi ve saati, sınav giriş belgelerinin yayınlanmasının ardından belli oldu. Sınav kılavuzuna göre sınavda adaylara 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecek. Alınan puanların yıl sonu başarı puanına %100 etki edeceği sınavda ders geçme notu 35 olacak. İşte 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav günü ve saati...

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        2023 AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI!

        2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu sınav giriş belgeleri yayımlandı! Belgenize http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.

        AÖF SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        2023 AÖF YAZ OKULU DERSLERİ NE ZAMAN YAPILDI?

        AÖF yaz okulu eğitimleri 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü başladı. 6 hafta sürecek olan eğitim 19 Ağustos'ta sona erecek.

        Altı haftalık eğitim ardından öğrenciler, sınava tabi tutulacak.

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        AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

        10 Temmuz'da başlayıp ve 19 Ağustos'a kadar 6 haftalık eğitimin ardından öğrenciler sınava tabii tutulacak. Takvime göre, AÖF yaz okulu sınavı 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşecek.

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        YAZ OKULU SINAVI YÜZ YÜZE Mİ, ONLINE MI?

        AÖF yaz okulu sınavları yüz yüze olarak okul ortamında yapılacak.

        Adaylar sınava katılacakları okulları, sınav giriş belgesi ile sorgulayabilecek. AÖF sınav giriş belgesi üzerinde adayların sınava katılacağı okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak.

        Sınav günü (19 Ağustos) adaylar, geçerli kimlik belgeleri ile sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmak zorunda. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınav salonlarına kabul edilmeyecek.

        AÖF sınav giriş belgesi üzerinde ayrıca adayların sınavda uyması gereken kurallar bulunuyor.

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        YAZ OKULU SINAVI TEK OTURUM MU OLACAK?

        Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür.

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        YAZ OKULU SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?

        Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecektir. Geçme notu 35'tir. 4 yanlış bir doğru uygulaması devam etmektedir

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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