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AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu 2021 online mı olacak?

AÖF yaz okulu sınavı için geri sayım başlamasıyla Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav tarihleri 2021 araştırılıyor. Üniversiteyi açıktan okuyan öğrenciler 'AÖF yaz okulu online mı?' Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu 2021 sınavı hakkında...

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu 2021 online mı olacak?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri yaz okulu kayıt yenileme ve sınav tarihlerini merak ediyor. İşte AÖF yaz okulu takvimi

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI ONLINE MI YAPILACAK?

2020-2021 Yaz Okulu kayıtları 5-9 Temmuz 2021 tarihlerinde alınacak olup Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 günü yüz yüze yapılması planlanmaktadır.

Yüksek Öğretim Kurumları (YÖK), üniversitelere yüz yüze eğitim üzerinden yazı gönderdi. Yazıda “Covid-19 pandemisi nedeniyle 2020-2021 yaz okulu eğitiminin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılması teklifleri 07.07.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş olup 2020-2021 yaz okulu eğitimlerinin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılması uygun görülmemiştir.” açıklaması kurum tarafından yapıldı.

AÖF YAZ OKULU TAKVİMİ

YAZ OKULU
Kayıt Türü İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi** Mazeretli Kayıt Tarihi Süre
DERS SEÇİMİ - Açık öğretim
- İktisat
- İşletme		 05 Temmuz 2021 Pazartesi
08 Temmuz 2021 Perşembe		 09 Temmuz 2021 Cuma 5 gün

SINAV TARİHLERİ
Sınav Türü Sınav Tarihleri
Güz Dönemi Çevrim İçi (Online) Ara Sınavı 12-13-14 Aralık 2020
19-20-21 Aralık 2020
Güz Dönemi Çevrim İçi (Online) Dönem Sonu Sınavı 16-17-18 Ocak 2021
23-24-25 Ocak 2021
Bahar Dönemi Çevrim İçi (Online) Ara Sınavı 10-11-12 Nisan 2021
17-18-19 Nisan 2021
Bahar Dönemi Çevrim İçi (Online) Dönem Sonu Sınavı

29-30-31 Mayıs 2021
05-06-07 Haziran 2021
Yaz Okulu Sınavı 04 Eylül 2021

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YORUMLAR

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