AÖL 3. dönem sınav soru ve cevaplarının açıklanmasının ardından gözler sonuçlarda. MEB AÖL sonuçlarının açıklanacağı tarihi açıklamıştı. Öğrenciler şimdi o tarihe kilitlendi.

AÖL 3. DÖNEM SINAV SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI

07 - 08 Temmuz 2018 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilen Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2017/3.dönem Sınavı soru ve cevap anahtarı açıklandı.

1. Oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.

2. Oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.

3. Oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL; Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2017/3.dönem Sınavı sonuçları 31 Temmuz tarihinde açıklanacak.

Açık Öğretim Liseleri Mobilde

Açık Öğretim Liseleri Mobil Uygulaması, uygulama marketlerdeki yerini aldı. Öğrenciler Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sisteminde yaptıkları tüm işlemleri mobil uygulama üzerinde de yapabileceklerdir. Mobil Uygulama ile

- Gönderilen mesajları takip edebilecek,

- Dönem Bilgilerini görebilecek,

- Ders ve Kredi Bilgilerini öğrenebilecek,

- Ders Seçim İşlemlerini yapabilecek,

- Sınav Sonuçlarını öğrenebileceksiniz.

Ayrıca uygulamada Açık Öğretim Liselerine ait kayıt, kayıt yenileme, ders seçme ve sınav tarihlerinin yer aldığı bir de takvim bulunmaktadır.

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