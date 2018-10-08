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AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2018 AÖL ek sınav

AÖL ek sınav sonuçları, Açıköğretim Lisesi tarafından haftasonu gerçekleştirilen sınavın ardından merak ediliyor. Yani öğrencilerin gözü kulağı AÖL ek sınav sonuçları için MEB'ten AÖL'den gelecek açıklamada. Peki AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

08.10.2018 - 16:52 | Güncelleme:

AÖL ek sınavı 6 Ekim Cumartesi günü 32 il merkezinde iki oturumda öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. İlk oturumu 9.30'da, ikici oturum ise saat 14.00'da başlayan AÖL ek sınav sonuçları öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Peki, MEB AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklayacak?

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL ek sınav sonuçları için adayların bekleyişi başladı. Ancak AÖL ya da MEB'ten ek sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir açıklama henüz gelmedi. AÖL ek sınav sonuçlarıyla ilgili güncel gelişmeler yaşandıkça haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN AÖL ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÖNEMLİ UYARI

AÖL'ün resmi internet sitesinde YKS sınavı yerleştirme sonuçlarına göre, bir üniversiteye yerleşen öğrenciler için önemli bir uyarı yapıldı. İşte o açıklama:

“Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2018 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.” denmektedir.

Mezun olamayan öğrencilerimiz 31 Aralık 2018 tarihine kadar mezuniyetini belgelendirdikleri takdirde mağduriyet yaşamayacaktır.

Herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleşmiş ancak dönem sınavları sonucunda mezun olamamış öğrencilerimiz halk eğitimi merkezi müdürlüklerinden “İlgili Makama” hitaben yazılmış olan “mezun olabilir yazısı” ile kayıtlarını yaptırabilmektedirler.

III. dönem sınavları sonucunda mezun olan öğrencilerimizin diploma basım işlemleri devam etmektedir. Diplomaları basılmamış olan öğrencilerimiz halk eğitim merkezlerinden veya e-devlet üzerinden geçici mezuniyet belgesi (çıkma belgesi) alabilirler.

 

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