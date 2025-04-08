AÖL sınav sonuç tarihi 2025: MEB duyurdu! AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi. Nisan ayının ikinci haftasına girilirken gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvimde AÖL 2. dönem sınav sonuçları için tarih bilgisine yer verilmişti. Buna göre, AÖL sınav sonuçları nisan ayının son günlerinde ilan edilecek. Peki, AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç gün kaldı?
AÖL sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları 22-23 Mart tarihlerinde tamamlandı. AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurdu. MEB takvimine göre AÖL 2. dönem sınav sonuçları Nisan ayında erişime açılacak. Peki 2025 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, sonuç sorgulama ekranı aolweb.meb.gov.tr…
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvim ile (AÖL) 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınav sonuç tarihi belli oldu.
Takvime göre 2. dönem AÖL sınav sonuçları 21 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak.
AÖL SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.
AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacak. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.
Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecek.
İTİRAZ SÜRECİ
Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 5 (beş) takvim günü içinde T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Halk Bankası AŞ şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 50 (elli) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacak.