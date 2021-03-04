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AÖL sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? MEB'den flaş açıklama geldi

AÖL sınav sonuçları 2021 yani Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi (AÖL) birinci dönem sınav sonuçları merakla bekleniyor. Sınavlar 25 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında yapıldı. Sonuçlar için ise gözler MEB'e çevrilmiş durumda. Öte yandan itiraz süreciyle ilgili MEB'den flaş açıklama geldi. Peki, AÖL sınav sonuçları 2021 birinci dönem sınavlarının ardından ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

AÖL sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? MEB'den flaş açıklama geldi

AÖL sınav sonuçları 2021 birinci dönem sınavlarının ardından merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Korona virüsü önlemleri kapsamında ertelenen AÖL birinci dönem sınavları 25 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında yapıldı. Sınavların ardından itiraz süreciyle ilgili Milli Eğitim bakanlığı tarafından flaş açıklama yapıldı. İşte, AÖL 2021 sınav sonuçları ile ilgili merak edilen detaylar...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belirlenmedi. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama gelir gelmez haberimizde...

SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ

Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

AÖL İTİRAZ SÜRECİYLE İLGİLİ MEB'DEN AÇIKLAM

AÖL için itiraz süreciyle MEB'den yapılan açıklama şu şekilde:

Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.

Sınav soruları/cevap anahtarlarına yapılan itirazlar Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvuruları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılarak öğrencilere bildirilecektir.

Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.”

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.

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