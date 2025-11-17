Milli Eğitim Bakanlığı, Açıköğretim Lisesi’nin 2025-2026 eğitim yılı 1. dönem sınav takvimini duyurdu. Sınav tarihleri belli olurken, öğrenciler için kritik aşama olan sınav giriş belgeleri ve sınav yerlerinin açıklanacağı tarih gündemdeki yerini aldı. Bu yıl sınavların yüz yüze mi yoksa online mı yapılacağı ise merak konusu. Detaylar haberimizde...