        AÖL SINAV TARİHLERİ 2025 | AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınavları ayın kaçında ve hangi gün yapılacak?

        AÖL sınav takvimi: AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

        Açıköğretim Lisesi öğrencileri için kritik dönem başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 eğitim yılına ait sınav takvimini açıklamasıyla birlikte gözler, Aralık ayında yapılacak 1. dönem oturumlarının sınav giriş belgelerine çevrildi. Sınavların hangi okullarda gerçekleştirileceği ve belgelerin hangi tarihte erişime açılacağı merak edilirken, sınavların yüz yüze mi yoksa online mı uygulanacağı da öğrencilerin gündemindeki yerini koruyor. Detaylar haberimizde...

        Giriş: 17.11.2025 - 20:41 Güncelleme: 17.11.2025 - 20:41
        1

        Milli Eğitim Bakanlığı, Açıköğretim Lisesi’nin 2025-2026 eğitim yılı 1. dönem sınav takvimini duyurdu. Sınav tarihleri belli olurken, öğrenciler için kritik aşama olan sınav giriş belgeleri ve sınav yerlerinin açıklanacağı tarih gündemdeki yerini aldı. Bu yıl sınavların yüz yüze mi yoksa online mı yapılacağı ise merak konusu. Detaylar haberimizde...

        2

        AÖL SINAVLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

        Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavı oturumlarıyla ilgili şu bilgiler verildi: 1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da 2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te, 3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da yapılacak.

        3

        SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        e-sınava girecek adaylar 24 Kasım 2025 tarihinden itibaren, yazılı sınava girecek adaylar ise 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

        4

        Adaylar, sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı) ile girecek.

