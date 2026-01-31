Habertürk
        AÖL sınav tarihleri: Açık Lise MEB AÖL 2.dönem sınavları ne zaman yapılacak?

        Milli Eğitim Bakanlığı, Açıköğretim Lisesi'nin yeni dönem sınav takvimini duyurdu. Mart ayında yapılacak 2. dönem sınavlarına kısa bir süre kala, sınav yerleri ile giriş belgelerinin açıklanacağı tarih gündemin odağına yerleşti. Peki AÖL 2.dönem sınavları ne zaman yapılacak?

        Giriş: 31.01.2026 - 12:16 Güncelleme: 02.02.2026 - 09:49
        1

        Açıköğretim Lisesi öğrencileri için geri sayım resmen başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 eğitim yılına ilişkin sınav takvimini paylaşmasının ardından gözler,Mart ayında yapılacak 2. dönem oturumlarının sınav giriş belgelerine çevrildi. Sınavların hangi okullarda gerçekleştirileceği ve giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağı merak ediliyor. Peki AÖL 2.dönem sınavları ne zaman yapılacak?

        2

        AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

        Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları 14-15 Mart 2026 tarihlerinde basılı evrakla okullarda, e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 6 Mart 2026-13 Nisan 2026 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacak.

        AÖL KAYIT YENİLEME İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

        AÖL 1. dönem sınavları sonucunda öğrencilik durumu beklemeli veya kayıt yenilememiş olan öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerini 2 Şubat 2026 tarihinin mesai bitimine kadar yapabilecek.

        3

        AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

        AÖL 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları sonucunda mezun olan öğrenciler hariç diğer öğrenciler, kayıt yenileme işlemi yapacak.

        AÖL 2. dönem kayıt yenileme kılavuzu yayımlandı. Bu doğrultuda öğrenciler, kayıt yenileme işlemleriyle ilgili tüm detaylara kılavuz üzerinden ulaşabilir.

        AÖL KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

