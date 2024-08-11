Apartman boşluğunda şüpheli ölüm
Erzincan'da bir kişi apartman dışında bulunan boşlukta ölü bulundu. Ölen kişinin 25 yaşındaki Yılmaz Gündeğdir olduğunu öğrenildi. Gündeğdir'in kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.
Yunusemre Mahallesi TOKİ konutlarında vatandaşlar, apartman dışında bulunan boşlukta yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görmeleri üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerini güvenlik kordonu altına alan polis ekipleri, yaptıkları araştırmada ölen kişinin Yılmaz Gündeğdir (25) olduğunu öğrendi.