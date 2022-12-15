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Haberler Gündem 3. Sayfa Apartta feci olay! 2 gencin cansız bedeni bulundu - Niğde Haberleri
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Apart otelde feci olay! Biri üniversite öğrencisi, 2 gencin cansız bedeni bulundu

Niğde'de, bir odada kalan üniversite öğrencisi İrem Polat ile Mehmet Selim Yaşar'dan haber alamayan apart otelin çalışanlarının ihbarıyla olay yerine gelen ekipler feci bir manzara ile karşılaştı. Odaya giren ekipler, biri yatakta diğeri asılı halde olan gençlerin cansız bedenini buldu

Apartta feci olay! 2 gencin cansız bedeni bulundu - Niğde Haberleri
Apartta feci olay! 2 gencin cansız bedeni bulundu
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DHA

Niğde'de, üniversite öğrencisi İrem Polat (20) ile Mehmet Selim Yaşar (20), kaldıkları apartta ölü bulundu.

Sungur Mahallesi Koçer Sokak'taki bir apart otelin çalışanları, aynı odada kalan Mehmet Selim Yaşar ile üniversite öğrencisi İrem Polat'tan haber alamayınca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

CANSIZ BEDENLERİ İLE KARŞILAŞTI

İhbarla gelen ekipler, saat 14.00 sıralarında odaya girdiklerinde, üniversite öğrencisi İrem Polat'ı yatakta ağzından köpük gelmiş halde hareketsiz, Mehmet Selim Yaşar'ı ise ipte asılı buldu. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Polat ve Yaşar'ın yaşamlarını yitirdikleri belirlendi.

OTOPSİ YAPILACAK, SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İrem Polat ile Mehmet Selim Yaşar'ın cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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