Apati nedir, ne demek? Apati, kayıtsızlık, çevre ile anormal derecede ilgisizlik, duygusuzluk, kayıtsızlık, çevreyle patolojik ilgisizlik, çevreyle anormal derecede ilgisizlik, duyarsızlık demektir.
APATİ NEDENLERİ NELERDİR?
Spesifik ilgisizlik belirtileri;
Duygu, his, endişe, tutkunun yokluğu veya bastırılması,
Motivasyon eksikliği (herhangi bir şeyi yapmak veya tamamlamak için) daha zayıf bir kaçınma biçimi,
Anlam veya amaç eksikliği, ancak depresyon değil (yani değersizlik ve umutsuzluk),
Yavaşlık / düşük enerji seviyeleri ve pasiflik,
Yaşamdan ve kişisel olaylardan kopma, demansta çok yaygındır.
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