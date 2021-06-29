Apati nedir, ne demek? Apati, kayıtsızlık, çevre ile anormal derecede ilgisizlik, duygusuzluk, kayıtsızlık, çevreyle patolojik ilgisizlik, çevreyle anormal derecede ilgisizlik, duyarsızlık demektir.

APATİ NEDENLERİ NELERDİR?

Spesifik ilgisizlik belirtileri;

Duygu, his, endişe, tutkunun yokluğu veya bastırılması,

Motivasyon eksikliği (herhangi bir şeyi yapmak veya tamamlamak için) daha zayıf bir kaçınma biçimi,

Anlam veya amaç eksikliği, ancak depresyon değil (yani değersizlik ve umutsuzluk),

Yavaşlık / düşük enerji seviyeleri ve pasiflik,

Yaşamdan ve kişisel olaylardan kopma, demansta çok yaygındır.