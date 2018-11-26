Aydın Didim'deki Milet Antik Kenti'nde yer alan 2 bin yıllık kehanet merkezi Apollon Tapınağı'nı su bastı. Tarihi tapınak kaynağı belirlenemeyen su sızıntısının tehdidi altında bulunuyor.

Gökhan Kam'ın Milliyet'te yer alan haberine göre, antik dönemin kehanet merkezi Apollon Tapınağı kaynağı belirlenemeyen su sızıntısı nedeniyle tehlikeyle yüz yüze.

Her yol binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Didim'deki Milet Antik Kenti'nde yer alan 2 bin yıllık Apollon Tapınağı sulara gömülüyor.

6 aydır tarihi merkezin zeminini kaplayan su birikintisi, yağışların başlamasıyla daha da arttı. Göletler oluşan tapınağın içerisindeki suyun kaynağını tespit etmek için jeofizik uzmanları ile Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi teknik inceleme başlattı.

BULMAYA ÇALIŞIYORLAR

Tapınaktaki suyun kaynağının tespit edilemediğini belirten Milet Müzesi yetkilileri, "Alman kazı ekibi ve koruma kurulu tüm yaz boyunca konuyla ilgili çalışma yaptı. Jeofizik uzmanı ve ASKİ de inceleme yaptı fakat suyun kaynağı bulunamadı" dedi.

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