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        Haberler Bilgi Ekonomi Apple'a zam geliyor! Apple'a ne zaman ve yüzde kaç zam gelecek? En ucuz ve en pahalı iPhone fiyatları ne kadar olacak?

        Apple'a zam geliyor! En ucuz ve en pahalı iPhone fiyatları ne kadar olacak?

        Apple, sonbaharda piyasaya süreceği yeni iPhone modellerinde fiyat artışına gitmeyi planlıyor. Şirket, gelecek zammı ABD tarifelerine bağlamak istemese de ABD'de, Çin ithalatına hâlâ yüzde 30'luk bir vergi uygulanıyor. Peki, Apple ürünlerine ne kadar zam gelecek ve zamlı iPhone fiyatları ne kadar olacak? İşte, Apple zammı detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 17:28 Güncelleme: 12.05.2025 - 17:28
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        Teknoloji devi Apple, bu sonbaharda çıkaracağı modellere zam yapmayı düşünüyor. ABD-Çin ticaret gerilimlerinden en çok etkilenen şirketlerden biri olan Apple'ın cihazları Çin'de üretiliyor ve ABD'ye yüzde 30'luk bir vergi uygulamasına tabi tutuluyor. Bu nedenle Apple'dan büyük bir zam bekleniyor. Peki, Apple ürünlerine yüzde kaç zam bekleniyor, en pahalı iPhone ne kadar olacak? İşte, detaylar...

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        APPLE ZAMMINA GÖRE EN UCUZ VE EN PAHALI IPHONE NE KADAR OLACAK?

        Türkiye, yüksek ithalat vergileri ve Türk Lirası’nın değer kaybı nedeniyle iPhone’un en pahalı olduğu ülkelerden biri. Son yapılan zamlarla, 1 TB iPhone 15 Pro Max’in fiyatı 109.999 TL’ye ulaştı; bu, ABD’deki 1.599 dolarlık fiyatın yaklaşık 3.400 dolara denk gelmesi demek. Yeni gümrük vergileriyle iPhone fiyatlarına yüzde 43’e varan zam gelebilir. Bu durumda, Türkiye’de en ucuz iPhone’un 72 bin 499 TL, en pahalı modelin ise 200 bin TL’lere yükselebileceği öngörülüyor.

        3

        APPLE YÜZDE 43 ZAM YAPARSA GÜNCEL FİYATLAR NE OLUR?

        Mevcut Fiyat Yüzde 43 artması halinde
        iPhone 16 (128 GB): 69.999 TL 100.098 bin TL
        iPhone 16 Pro (128 GB): 89.999 TL 128.698 TL
        iPhone 16 Pro Max (1 TB): 109.999 TL 157.298 TL
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        ABD-ÇİN TİCARET GERİLİMLERİ VE APPLE’IN STRATEJİSİ

        Apple, ABD-Çin ticaret gerilimlerinden en çok etkilenen şirketlerden biri. Eski Başkan Donald Trump’ın başlattığı tarifeler, son aylarda bu gerilimi tırmandırdı. Tarifeler, küresel tedarik zincirlerini aksatırken, Apple’ı üretiminin bir kısmını Hindistan’a kaydırmaya zorladı. Şirket, Nisan-Haziran çeyreğinde tarifelerin yaklaşık 900 milyon dolar ek maliyet yaratacağını ve ABD’de satılan iPhone’ların çoğunun Hindistan’dan tedarik edileceğini açıkladı. Türkiye’de ise ithalat vergileri ve kur dalgalanmaları, iPhone fiyatlarını dünya ortalamasının çok üzerine çıkarıyor.

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