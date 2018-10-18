Sergisi bugün ziyaretçi akınına uğruyor

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Ara Güler'in cenazesi Cumartesi günü toprağa verilecek

Duayen fotoğrafçı Ara Güler'in cenazesi bu sabah vefat ettiği hastaneden alınarak Beyoğlu'ndaki Üç Horan Ermeni Kilisesi'ne götürüldü. Cenaze töreninin cumartesi günü yapılacağı duyuruldu.

18.10.2018 - 13:45 | Güncelleme: AA

Tedavi gördüğü hastanede dün 90 yaşında hayatını kaybeden duayen foto muhabiri Ara Güler'in cenazesi, 20 Ekim'de İstanbul'da defnedilecek.

Alınan bilgiye göre, Güler için ilk tören 20 Ekim Cumartesi günü saat 12.00'de Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi'nde düzenlenecek.

Ara Güler'in cenazesi, Şişli Ermeni Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN SERGİSİ ZİYARETÇİ AKININA UĞRUYOR

Usta fotoğrafçı Ara Güler’in vefatının ardından sevenleri ‘Islık Çalan Adam’ sergisine akın etti.
Şişli’de tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybeden usta fotoğrafçı Ara Güler, sevenlerini hüzne boğmuştu. Türkiye ve dünyanın yetiştirdiği sayılı fotoğrafçılardan biri olan Ara Güler için çok sayıda taziye mesajı yayınlanmış ve baş sağlığı dilenmişti. Usta fotoğrafçının ölüm haberini alan sevenleri ise ‘Islak Çalan Adam’ sergisini ziyaret ederek ustaya olan sevgilerini bir nevi ifade etti.

Türkiye ve dünya fotoğrafçılığı açısından değerli bir ismi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını ifade eden bir ziyaretçi, ’’Önemli bir isimdi. Çalışmalarını yakından takip ediyordum. Ölüm haberini alınca çok üzüldüm. Buraya gelerek son sergisini görmek istedim’’ ifadelerini kullandı.

Ara Güler’in anısına saygı göstermek için sergiyi ziyaret eden bir başka ziyaretçi, "Türkiye için gerçekten üzücü bir durum. Bomontiada’da fotoğraflarının sergilendiğini duydum. Onun anısına buraya gelerek ziyaret etmek istedim. Bize bu fırsatı sağlayanlara da teşekkür ederim’’ diyerek üzüntüsünü dile getirdi.
Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi tarafından derlenen ‘Islık Çalan Adam’ sergisinin vatandaşlar tarafından ücretsiz ziyaret edilebileceği belirtildi.

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