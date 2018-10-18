Ara Güler'in hastalığı neydi?

Duayen fotoğrafçı Ara Güler, rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. İki defa kalbi durduktan sonra yoğun bakıma alınan ünlü fotoğrafçı Güler, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kalp yetersizliği nedeniyle yaşamını yitiren Ara Güler'in serviste üç kez, yoğun bakımda da iki kere kalp masajına cevap verdiği ama üçüncüde hayata döndürülemediğini kaydedildi.

Ölümüyle sevenlerini yasa boğan 90 yaşındaki duayen gazeteci Ara Güler'in ölümüne neden olan kalp yetersizliği nedir?

Türk Kardiyoloji Derneği'nin açıklamasına göre; kalp yetersizliği, kalp performansının azalması sonucu, kalbin doku ve organlara gerekli ve yeterli kanı gönderememesi sonucu ortaya çıkan klinik bir tablo.

Uzmanlar, kalp yetmezliğinin sıklıkla kalp damar hastalığı, kalp krizi, yüksek tansiyon (hipertansiyon), kalp kapak hastalığı gibi kalp performansını bozan ya da kalbin iş yükünü artıran durumlar sonucu geliştiğini belirtti. Kalp yetersizliği genellikle ileri safhada saptanıyor. Konjestif kalp yetersizliği denen durumda akciğerlere, ayaklara, bacaklara ve bazı vakalarda karaciğer ve karın boşluğuna sıvı sızması (ödem) da ortaya çıkıyor.

KALP YETERSİZLİĞİ HERHANGİ BİR YAŞTA GELİŞEBİLİR

Uzmanlara göre; kalp yetersizliği herhangi bir yaşta gelişebilir, ancak ilerleyen yaşla birlikte görülme sıklığı artar. Toplumda, 65 yaşı altı kişilerde görülme sıklığı yüzde 1 iken, 75-84 yaş arasında görülme sıklığı yüzde 7, 85 yaş ve üstü kişilerde ise yüzde 15’e kadar çıkıyor. 65 yaş üstü kişilerde en sık hastaneye yatış nedenidir.

KALP YETERSİZLİĞİ NASIL GELİŞİYOR?

Kalp yetersizliği, kalbin kendine gelen kanı akciğerler ve tüm vücuda pompalamada yetersiz kalmasından kaynaklanır. Pompa fonksiyonundaki yetersizlik, kalp kasının kasılmasındaki performans azalmasından veya kalp kasının gevşemesindeki anormalliklerden kaynaklanabilir. Kalp kasılma gücünde azalma varsa genellikle kalp kası gevşeme anormalliği de buna eşlik eder. Ancak tek başına kalp kası gevşeme anormalliği, özellikle yaşlı, hipertansif, diyabetik, kadın olgular başta olmak üzere, kalp yetersizliğine neden olabilir.

Kalp yetersizliği pek çok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Kalp damar hastalığı ve geçirilmiş kalp krizi, kalp yetersizliği bulunan olguların üçte ikisinde kalp yetersizliği nedeni olarak ortaya çıkar. Toplumda en sık görülen hastalıkların başında yer alan hipertansiyon kalp duvarında kalınlaşma ve kalp kasında gevşeme anormalliğine neden olarak kalp yetersizliğine neden olabilir. Kalp kapak hastalıkları, kalp ritm bozuklukları, kalp kası enfeksiyonları, doğuştan kalp hastalıkları ve kalıtımsal geçen kalp kası hastalıkları diğer kalp yetersizliği nedenleri arasında yer alır.

Kalp, kasılma gücünün bir bölümünü kaybettiyse ve yeterince kasılamıyorsa, organ ve dokuların ihtiyaç duyduğu miktarda kanı pompalamada yetersiz kalır. Kalp yeterince boşalamıyor ve gevşeyemiyor ise kalbe giren kan miktarı azalır, dolayısıyla kalpten pompalanan kan miktarı da azalmış olur. Doku ve organlara yeterli kan gönderilememesine bağlı olarak halsizlik, yorgunluk, efor kapasitesinde azalma ve kalbin kendine gelen kanı çevirememesine bağlı olarak da akciğerler ve vücutta sıvı birikimi sonucu nefes darlığı, bacaklarda/karında/vücutta şişme gibi yakınmalar ortaya çıkar.

KALP YETERSİZLİĞİNDE GÖRÜLEN YAKINMALAR

* Nefes darlığı

* Çarpıntı

* Çabuk yorulma

* Ayak veya bacak şişliği

* Karında şişlik veya ağrı

* Hızlı kilo alımı

* Öksürük

* Baş dönmesi, dikkat Kaybı, bayılma, sersemlik

* Göğüs ağrısı

* İştah Kaybı / bulantı

KALP YETERSİZLİĞİNDEN KORUNMAK İÇİN...

* Doktorunuzun reçetelediği tüm ilaçları düzgün ve zamanında kullanın.

* Tuz tüketiminizi azaltın.

* Sigara içmeyin.

* Fiziksel aktivitenizi sürdürün.

* Kilolu iseniz kilo verin.

* Alkol alımınızı kısıtlayın.

* Günlük kilo takibi yapın.

* Ödem açısından dikkatli olun.

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