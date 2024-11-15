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        Haberler Kültür-Sanat Fotoğraf Ara Güler Müzesi'nde 'İstanbul Uyanıyor'

        Ara Güler Müzesi'nde 'İstanbul Uyanıyor'

        Ara Güler'in henüz 18 yaşındayken kaleme aldığı "İstanbul'da Sabah" yazısından ilham alan ve şehrin geceden gündüze dönüşümünü gözler önüne seren "İstanbul Uyanıyor" sergisi, 4 Mayıs 2025'e kadar Ara Güler Müzesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2024 - 00:16 Güncelleme: 15.11.2024 - 00:16
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        Ara Güler Müzesi'nde 'İstanbul Uyanıyor'
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        Ara Güler’in Beyoğlu Güler Apartmanı’ndaki karanlık odasında ürettiği baskılar, kendisine ait fotoğraf makineleri, agrandizör ve diğer karanlık oda ekipmanlarıyla birlikte arşivden efemeranın sergilendiği “İstanbul Uyanıyor” sergi seçkisi Sultanahmet, Eminönü, Haliç, Galata, Taksim, Polonezköy, Paşabahçe, Ayvansaray ve Arnavutköy’e kadar uzanan İstanbul’a geniş bir bakış sunuyor. Sergideki fotoğrafların yarısı ise Ara Güler arşivinden ilk kez izleyici karşısına çıkıyor.

        "İstanbul Uyanıyor" sergisi, Ara Güler’in şehri geceden gündüze ve gündüzden geceye dönüşümünü ne kadar ustalıkla yakaladığını gözler önüne seriyor. Beyoğlu’ndaki karanlık odasında bastığı fotoğraflarla izleyiciye kimi zaman gözden kaçan anları ve mekânları yeniden keşfetme fırsatı sunan bu seçki, İstanbul’un ruhuna dokunuyor.

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        Ara Güler’in objektifinden çıkan fotoğraflar, İstanbul’un yalnızca tanıdık silüetlerine değil, aynı zamanda gecenin sabaha bağlandığı saatlerdeki sessizliğine de bir pencere açıyor.

        İstanbul’un uyanışını ele alan bu kareler, şehrin ilk saatlerinde atılan adımların izini sürerken, aynı zamanda İstanbul sakinlerinin içsel yolculuğuna da işaret ediyor. "İstanbul Uyanıyor", Ara Güler’in şehrin ışığını takip ederek insanı ve gündelik yaşamı şiirsel bir görsellikle anlattığı, zamansız bir koleksiyonu sanatseverlerle buluşturuyor.

        Doğuş Grubu’nun Ara Güler iş birliğiyle 2016 yılında hayata geçirdiği Ara Güler Müzesi’nin bu yeni sergisi, 4 Mayıs 2025 tarihine kadar Pazartesi günleri hariç Salı-Cumartesi 10.00-18.00, Pazar günleri ise 12.00-18.00 saatlerinde Yapı Kredi bomontiada’da ziyaretçilerini bekliyor

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