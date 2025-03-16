Mart ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte öğrenci ve veliler, nisan ara tatilinin tarihlerini araştırmaya başladı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, ikinci ara tatil Nisan ayında gerçekleştirilecek ve öğrenciler kısa süreli bir dinlenme sürecine girecek. Tatilin Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk gelmesi, tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağı sorusunu da gündeme taşıdı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı resmi takvimde ara tatilin süresi ve başlangıç tarihi netleşirken, olası ek tatil ihtimali merak konusu oldu. İşte detaylar...