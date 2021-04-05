Erzurum'da bazı sınıflar için uzaktan eğitim kararı

Ara tatil olacak mı? Nisan ara tatil ne zaman? Soruları öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs sebebiyle uzaktan eğitim gören öğrenciler ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi eklenmesi sebebiyle 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başladı. Milli Eğitim Bakanlığı okulların kapanacağı tarihi duyurdu.

ARA TATİL OLACAK MI?

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayan yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendi. Buna göre nisan ayında bir ara tatil olmayacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 81 ilin milli eğitim müdürlüklerine gönderdiği genelgeye göre 2020-2021 eğitim yılı 2 Temmuz 2021 Cuma günü sona erecek.