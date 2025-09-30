Ara tatil tarihi: Kasım ara tatil ne zaman? Ara tatil takvimi belli oldu!
Okullarda 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatil tarihleri merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre öğrenciler, Kasım ayında kısa bir mola verecek. 8 Eylül'de başlayan yeni dönemin ardından, veliler ve öğrenciler şimdiden tatil planlarını yapmaya başladı. İşte merak edilenler...
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini açıkladı. Takvime göre okullarda uygulanacak ilk ara tatil Kasım ayında yapılacak. Okulların 8 Eylül’de açılmasıyla ders başı yapan öğrenciler, yoğun tempoya kısa bir ara verecekleri tarihleri araştırıyor. İşte güncel bilgiler...
BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ (KASIM ARA TATİLİ) NE ZAMAN?
10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek. Hafta sonu tatilleriyle birleştiğinde 9-10 Kasım hafta sonu ve 15-16 Kasım hafta sonuyla toplamda 9 güne çıkıyor.
İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ (MART ARA TATİLİ) NE ZAMAN?
16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.