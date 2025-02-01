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        Haberler Bilgi Spor Ara transfer sezonunun sona ereceği tarih 2025! Transfer ne zaman bitiyor?

        Ara transfer sezonunun sona ereceği tarih! Transfer dönemi ne zaman bitiyor?

        Futbolda ara transfer dönemi 13 Ocak tarihinde başladı. Süper Lig ekipleri, TFF tarafından belirlenen tarih aralığında kadrolarını yeni takviyelerle güçlendirebilecek. Bu kapsamda, ara transfer olarak da bilinen ikinci transfer ve tescil döneminin sona ereceği tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Transfer dönemi ne zaman bitiyor?" İşte Ocak 2025 ara transfer döneminin sona ereceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2025 - 20:44 Güncelleme: 01.02.2025 - 20:44
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        Ara transfer dönemi tüm hızıyla sürüyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve diğer tüm Süper Lig ekipleri transfer sezonunun başlamasının ardından transfer çalışmalarına hız verdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig 2024-2025 ara transfer döneminin sona ereceği tarihi duyurdu. Peki, "Transfer dönemi ne zaman bitiyor?" İşte detaylar...

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        ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

        13 Ocak tarihinde başlayan ara transfer dönemi, 11 Şubat tarihinde sona erecek.

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        SÜPER LİG'DE SEZON NE ZAMAN BİTECEK?

        Süper Lig'de sezon 1 Haziran tarihinde sona erecek.

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