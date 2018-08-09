YouTube fenomeni araba motorunu temizlemenin en iyi yolunu anlattı!

Chris Fix isimli YouTube fenomeni, araba motorlarını ilk günkü gibi tertemiz yaptı, yaparken de izlediği yöntemleri takipçileriyle paylaştı. Öyle ki motoru o kadar iyi temizledi ki üzerine yiyeceklerini bile koydu. İşte aşama aşama o kareler...