        ÖTV düzenlemesi: Hangi arabalara ÖTV zammı geldi, fiyatı düşen araba modelleri hangileri? ÖTV sonrası güncel araç fiyatları

        ÖTV düzenlemesi ile fiyatı düşen ve yükselen araçlar hangileri? 2025 ÖTV oranlarına göre güncel fiyat listesi

        Yeni yapılan ÖTV matrah düzenlemesi, otomobil sektöründe önemli dalgalanmalara yol açtı. Değişiklikle birlikte, özellikle yerli üretim araçlarda vergi oranlarının düşmesiyle birlikte fiyatlarda belirgin düşüşler yaşandı. Bu durum, alıcılar açısından daha erişilebilir fiyatlar anlamına gelirken, piyasada hareketliliği artırdı. Öte yandan, yüksek vergi dilimine giren lüks segmentteki modellerde ise ÖTV artışları fiyatlara zam olarak yansıdı. Bazı araç modellerinde ise matrah dilimleri sabit tutulduğu için herhangi bir fiyat değişikliği yaşanmadı. Peki, bu düzenlemenin ardından hangi otomobillerin fiyatı düştü, hangilerinin arttı? İşte ÖTV düzenlemesinin ardından güncellenen otomobil fiyat listeleri...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2025 - 16:02 Güncelleme: 07.08.2025 - 16:02
        1

        Yerli üretimi teşvik etmek ve dış ticaret dengesine katkı sağlamak amacıyla binek otomobillere yönelik ÖTV matrahlarında ve oranlarında yapılan yeni düzenleme, araç piyasasında önemli değişikliklere yol açtı. Yapılan güncellemeyle birlikte, bazı marka ve modellerde fiyatlar aşağı yönlü hareket ederken, özellikle ithal ve yüksek segment araçlarda fiyat artışları gözlemlendi. Bu değişim, hem ilk kez araç alacakları hem de mevcut aracını yenilemeyi düşünenleri tekrar fiyat araştırmasına yönlendirdi. İşte, ÖTV düzenlemesi öncesiyle sonrası arasındaki fiyat farkları ve güncel araç listeleri…

        2

        YENİ ÖTV DÜZENLEMESİ İLE FİYATLAR DEĞİŞTİ

        Otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında yeni sisteme geçildi. Sıfır otomobillerin ÖTV dilimleri yapılan değişiklik ile artırıldı. Bu kapsamda, yüzde 75, yüzde 90, yüzde 100 ve yüzde 170 gibi yeni oranlar hayata geçirildi.

        Öte yandan, plug-in hibrit otomobillerde en düşük ÖTV oranı yüzde 30'dan yüzde 45'e yükseltildi. Elektrikli otomobillerde ise en düşük oran yüzde 10'dan yüzde 25'e çıktı. Yeni sistemin dikkat çeken bir diğer kısmı da bugüne kadar vergi oranlarında 1.6 litre motor hacmi eşik görevi görürken, artık bu hesaba 1.4 litre motor hacminin de dâhil edilmesi oldu.

        3

        TESLA VE BYD'NİN VERGİ ORANI ARTTI

        Örneğin, Haziran ayında en çok satılan otomobil olan Tesla Model Y'nin önceden yüzde 10 ÖTV diliminde kalan versiyonu, artık yüzde 25 ÖTV ile fiyatlanacak.

        Bu durum, yüzde yüz elektrikli modelin fiyatını 250 bin TL'den fazla artıracak. Bir başka deyişle, otomobilin vergisiz fiyatı değişmezken, ödenecek verginin artacak olmasından dolayı, Model Y'nin fiyatı 2 milyon 120 bin TL seviyesine yükselecek.

        Tesla'daki fiyat artışına karşın, Haziran'da en çok satılan ikinci otomobil olan VW T-Roc'un vergi oranı değişmeden yüzde 80'lik dilimde kalacak.

        Türkiye'de yatırım hazırlığında olan BYD'nin plug-in hibrit teknolojisine sahip modeli Seal U Dm-i da fiyatı artacak başka bir model. Önceden yüzde 30 ÖTV diliminde yer alan otomobilin ÖTV oranı yapılan değişiklik ile yüzde 45'e yükseldi. Bu da aracın fiyatını 240 bin TL'den fazla artırdı.

        4

        YERLİ MODELLERİN FİYATLARI DÜŞTÜ

        Cumhurbaşkanı kararıyla da yerli üretimi korumak ve cari açığı azaltmak amacıyla binek otomobillerin ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları ile oranları yeniden belirlendi ve buna göre, yerli binek otomobillerin ÖTV oranları 5 ve 10 puan azaltıldı.

        Yerli binek otomobillerin ÖTV oranlarının 5 ve 10 puan azaltılmasıyla beraber Citroen'in C3 Aircross SUV, C4 ve C4X modellerinin fiyatlarında yaklaşık yüzde 3 düşüş gerçekleşti. Benzer şekilde, Honda'nın Jazz e:HEV modelinde yaklaşık yüzde 3 ve Opel'in Corsa ve Frontera modellerinde yüzde 2,8 ve Fiat'ın Egea sedan modelinde yüzde 5,5'lik düşüş gözlemlendi.

        Volkswagen grubunda Polo, T-Cross ve Taigo modellerinin fiyatlarında ortalama yüzde 2,73'lük düşüş gerçekleşirken, BYD'nin SEAL U EV modelinde yüzde 10,7'lik düşüş kaydedildi.

        Toyota’nın C-HR Hybrid modelinde yüzde 7,4 fiyat düşüşü yaşanırken; Corolla Hybrid, yeni Corolla Cross Hybrid ve Corolla Hatchback Hybrid modellerinde yüzde 5,5'e varan indirimler oldu

        Öte yandan, ÖTV düzenlemesinin ardından özellikle elektrikli araç modelleri ile içten yanmalı motorlu araçların bazılarında fiyat artışları gözlemlendi.

        5

        YENİ ÖTV UYGULAMASI SONRASI GÜNCEL OTOMOTİV FİYATLARI

        Yeni ÖTV düzenlemesi ile araba model fiyatları da güncellendi. Arabam.com verilerine göre bazı modellerin fiyatlamasına ilişkin Haziran ve Temmuz verileri şöyle;

        FIAT

        Model: Egea

        Tip: 1.4 Fire Easy GSR

        Yakıt Türü: Benzinli

        Haziran fiyatı: 1.204.900 TL

        Temmuz fiyatı: 1.144.131 TL

        Model: Egea Cross

        Tip: 1.4 Fire Street GSR Traction+

        Yakıt Türü: Benzinli

        Haziran fiyatı: 1.299.900 TL

        Temmuz fiyatı: 1.270.520 TL

        6

        OPEL

        Model: Corsa

        Tip: 1.2 Edition 100 HP

        Yakıt Türü: Benzinli

        Haziran fiyatı: 1.283.000 TL

        Temmuz fiyatı: 1.267.000 TL

        Model: Corsa

        Tip: 1.2 GS

        Yakıt Türü: Benzinli

        Haziran fiyatı: 1.532.000 TL

        Temmuz fiyatı: 1.581.000 TL

        Model: Corsa-e

        Tip: E 100kW GS

        Yakıt Türü: Elektrikli

        Haziran fiyatı: 1.504.000 TL

        Temmuz fiyatı: 1.743.000 TL

        7

        RENAULT

        Model: Clio

        Tip: 1.0 Tce Evolution

        Yakıt Türü: Benzinli

        Haziran fiyatı: 1.434.000 TL

        Temmuz fiyatı: 1.447.000 TL

        Model: Megane

        Tip: 1.3 Tce EDC 140 bg

        Yakıt Türü: Benzinli

        Haziran fiyatı: 1.837.000 TL

        Temmuz fiyatı: 1.839.000 TL

        8

        VOLKSWAGEN

        Model: Taigo

        Tip: 1.0 TSI 95 PS

        Yakıt Türü: Benzinli

        Haziran fiyatı: 1.761.000 ₺

        Temmuz fiyatı: 1.794.000 ₺

        9

        CITROEN

        Model: C4

        Tip: 1.2 PureTech 130 HP - Max

        Yakıt Türü: Benzinli

        Haziran fiyatı: 1.847.000 TL

        Temmuz fiyatı: 1.872.000 TL

        10

        TESLA

        Model: Model Y

        Tip: 60kWh Standart

        Yakıt Türü: Elektrikli

        Haziran fiyatı: 1.866.203 TL

        Temmuz fiyatı: 2.241.000 TL

        Model: Model Y

        Tip: 78kWh Long Range

        Yakıt Türü: Elektrikli

        Haziran fiyatı: 2.652.783 TL

        Temmuz fiyatı: 3.225.240 TL

        11
        Marka Yakıt Türü Model Tip Haziran fiyatı Temmuz fiyatı
        FIAT Benzinli Egea 1.4 Fire Easy GSR 1.204.900 TL 1.144.131 TL
        FIAT Benzinli Egea Cross 1.4 Fire Street GSR Traction+ 1.299.900 TL 1.270.520 TL
        OPEL Benzinli Corsa 1.2 Edition 100 HP 1.283.000 TL 1.267.000 TL
        OPEL Benzinli Corsa 1.2 GS 1.532.000 TL 1.581.000 TL
        OPEL Elektrikli Corsa-e E 100kW GS 1.504.000 TL 1.743.000 TL
        RENAULT Benzinli Clio 1.0 Tce Evolution 1.434.000 TL 1.447.000 TL
        RENAULT Benzinli Megane 1.3 Tce EDC 140 bg 1.837.000 TL 1.839.000 TL
        VOLKSWAGEN Benzinli Taigo 1.0 TSI 95 PS 1.761.000 TL 1.794.000 TL
        CITROEN Benzinli C4 1.2 PureTech 130 HP - Max 1.847.000 TL 1.872.000 TL
        TESLA Elektrikli Model Y 60kWh Standart 1.866.203 TL 2.241.000 TL
        TESLA Elektrikli Model Y 78kWh Long Range 2.652.783 TL 3.225.240 TL
        12
