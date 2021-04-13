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Araç alışverişi husumeti kanlı bitti! İki kardeşi bıçakladı

Adana'da Orhan Sükmen'in, araç alışverişi nedeniyle çıkan kavgada bıçakladığı 2 kardeşten Cihat Özdağ, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kavgada kendisi de yaralanan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan Sükmen ile yanındaki arkadaş Ahmet B. tutuklandı

Araç alışverişi husumeti kanlı bitti
DHA

Adana'da araç alışverişi nedeniyle çıkan tartışmada bıçaklanan 2 kardeşten Cihat Özdağ (63) hayatını kaybetti.

Olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Cihat ve Cahit Özdağ (54) kardeşler, araç alışverişi nedeniyle husumet yaşadıkları öne sürülen Orhan Sükmen'in evine gitti. Tarafların arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Cihat Özdağ, yanında getirdiği odunla Sükmen'i dövmeye başladı. Bu sırada Sükmen'in yanında bulunan arkadaşı Ahmet B. (62),evin kapısını içeridekilerin üzerine kilitleyerek kaçtı. Orhan Sükmen de evden aldığı bıçakla Özdağ kardeşlere saldırdı. Kavgada Özdağ kardeşler bıçakla, Orhan Sükmen de başına aldığı odun darbeleriyle yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Evin kilitli kapısını kırıp içeri giren polis, 3 kişiyi de yerde yatarken buldu. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılardan Özdağ kardeşler Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Sükmen ise Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak yaralılardan Cihat Özdağ, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

KAVGA SIRASINDA EVİN KAPISINI KİLİTLEMİŞ

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Orhan Sükmen, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Kavga sırasında evin kapısını kilitleyip kaçan Ahmet B. ise polis tarafından yakalandı. Orhan Sükmen ifadesinde, Özdağ kardeşlere borcu olmadığını, aksine onların kendisine borcu olduğunu öne sürdü. Ahmet B. ise, Orhan Sükmen'i darbedenlerin kaçmamaları için kapıyı kilitlediğini iddia etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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