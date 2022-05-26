Akaryakıt zammında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Dolar kurundaki artış ve brent petrol piyasalarındaki yukarı yönlü hareketlilik akaryakıt fiyatları zammını da beraberinde getiriyor. LPG fiyatlarına 26 Mayıs gece yarısı itibariyle 36 kuruş zam uygulanırken bir zam haberi de motorinden geldi. Motorin fiyatlarına gelmesi beklenen zamla birlikte motorin fiyatı 23 liranın üzerine çıkacak. İşte, 26 Mayıs 2022 güncel zamlı akaryakıt fiyatları...