Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.888,02 %-0,32
        DOLAR 42,4443 %0,04
        EURO 48,9414 %0,06
        GRAM ALTIN 5.652,52 %0,28
        FAİZ 39,68 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 70,31 %0,28
        BITCOIN 88.217,00 %-0,62
        GBP/TRY 55,6917 %0,10
        EUR/USD 1,1516 %-0,04
        BRENT 63,10 %-0,43
        ÇEYREK ALTIN 9.241,86 %0,28
        Haberler Ekonomi Enerji Araç sahipleri dikkat: Motorine indirim geldi! İşte 25 Kasım 2025 güncel motorin benzin ve LPG fiyatları... - Enerji Haberleri

        Motorine indirim geldi

        Motorininin litre fiyatına ortalama 2 TL 40 kuruş indirim geldi. Fiyatlar tabelalara yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2025 - 08:12 Güncelleme: 25.11.2025 - 08:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motorine indirim geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Brent ham petrol vadeli işlemleri, TSİ 08.00 itibarıyla varil başına yüzde 0,44 düşerek 63,09 dolara geriledi.

        Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor.

        20 Kasım'da 1,78 liralık zammın ardından 60 liraya ulaşan motorin fiyatına indirim geldi. Litre fiyatı ortalama 2 TL 40 kuruş düştü.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 55.00 TL

        Motorin litre fiyatı: 57.07 TL

        LPG litre fiyatı: 27.71 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 55.87 TL

        Motorin litre fiyatı: 58.10 TL

        LPG litre fiyatı: 27.60 TL

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 56.20 TL

        Motorin litre fiyatı: 58.43 TL

        REKLAM

        LPG litre fiyatı: 27.53 TL

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kompresör vahşetinde pantolon çöpe atılmıştı... Sıcak gelişme!
        Kompresör vahşetinde pantolon çöpe atılmıştı... Sıcak gelişme!
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Şiddetin yeni boyutu: Sokaktan ekrana!
        Şiddetin yeni boyutu: Sokaktan ekrana!
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        Birbirinden ilginç 10 gerçek
        Birbirinden ilginç 10 gerçek
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Fatih Tekke kötü haberi verdi: Ayağında kırık var!
        Fatih Tekke kötü haberi verdi: Ayağında kırık var!
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        TBMM: Heyet İmralı'yı ziyaret etti
        TBMM: Heyet İmralı'yı ziyaret etti
        Nefes kesen maçta kazanan Trabzonspor!
        Nefes kesen maçta kazanan Trabzonspor!
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        Beşiktaş'a öne geçmek yaramıyor!
        Beşiktaş'a öne geçmek yaramıyor!
        "Tayvan'ın Çin'e iadesi önemli"
        "Tayvan'ın Çin'e iadesi önemli"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore liderini ağırladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore liderini ağırladı
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Nüfus 86 milyona dayandı